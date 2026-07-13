امریکا کی سینٹرل کمانڈ (سینٹ کام) کا کہنا ہے کہ امریکی فوج نے اتوار کے روز ایران میں ایک سب میرین اور شِپ مینٹیننس فیسیلیٹی پر حملہ کیا ہے۔
سینٹرل کمانڈ کی جانب سے پیر کے روز کی جانے والی ایک ٹویٹ میں حملے کی ویڈیو پوسٹ کی گئی۔
ویڈیو کے ساتھ بتایا گیا کہ گزشتہ روز متعدد ایک طرفہ اٹیک سرفیس ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے ایران میں ایک سب میرین اور شِپ مینٹیننس فیسیلیٹی پر کامیاب حملہ کیا ہے۔
Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz
— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026
سینٹ کام نے بتایا کہ تین کورسیئر اَن مینڈ سرفیس ویسلز نے بندر عباس نیول بیس میں پورٹ کو نشانہ بنایا۔ گزشتہ رات کے حملوں نے ایران کی کمرشل جہازوں پر حملہ جاری رکھنے کی صلاحیت کم کر دی ہے۔