صدر ٹرمپ کی ہدایت پر تیسرے دن بھی امریکی فضائیہ کی ایران کے خلاف کارروائی جاری

جنوبی ایران کے شہر بندرعباس میں رات کے وقت دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں

ویب ڈیسک July 14, 2026
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امریکی فوج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کے خلاف مسلسل تیسرے روز بھی فضائی حملے جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔

امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹ کام) کے مطابق ایرانی اہداف پر حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز میں شہریوں اور تجارتی جہازوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔

سینٹ کام کا کہنا ہے کہ حملے ایرانی افواج کو بھاری نقصان پہنچانے کے لیے جاری رکھے گئے ہیں جبکہ امریکی فوج نے ایران کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ برقرار رکھا ہوا ہے۔

دوسری جانب ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق جنوبی ایران کے شہر بندرعباس میں رات کے وقت دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔

امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران پر تازہ حملوں کا آغاز رات 12 بج کر 15 منٹ پر کیا گیا۔
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