لاہور: پرانی انارکلی میں خطرناک ون ویلنگ کرنے والا ملزم گرفتار

ملزم اپنے دوستوں کے ساتھ ون ویلنگ کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کرتا تھا، پولیس

ویب ڈیسک July 14, 2026
facebook whatsup

لاہور کے علاقے پرانی انار کلی میں جان لیوا کرتب دکھانے والے ون ویلر کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق پرانی انار کلی تھانے کی ٹیم نے دوران پٹرولنگ پی ایم جی چوک سے ملزم کو حراست میں لیا۔ ایس پی سِول لائنز کا کہنا ہے کہ ملزم صبح سویرے اور رات کے اوقات میں مصروف شاہراہوں پر ون ویلنگ اور ہلڑبازی کرتا تھا جس سے شہریوں کی جان کو شدید خطرات لاحق تھے۔

پولیس حکام کے مطابق گرفتار ملزم جس کی شناخت ساحل عطا کے نام سے ہوئی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ون ویلنگ کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کرتا تھا۔

ایس پی سِول لائنز کا مزید کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے انوسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنی اور دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

لاہور سمیت پنجاب میں شدید گرم،ی بارش برسانے والا سسٹم کب داخل ہوگا؟

Express News

کورنگی میں واٹر ٹینکر حادثہ، جاں بحق نوجوان کی بیوہ کا 13 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ

Express News

پنجاب یونیورسٹی شعبہ الیکٹریکل انجینئرنگ کی سرکاری عمارت میں پرائیویٹ مرغیاں پالنے کا انکشاف

Express News

فوج کیخلاف بیان بازی سے متعلق درخواست پر جج نے مولانا فضل الرحمان کو طلب کرلیا

Express News

اسلام آباد میں شیشہ کیفوں کیخلاف درخواست، ڈی سی اور آئی جی عدالت طلب

Express News

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی عدلیہ سے شکایات اور جج کا  جوابی مکالمہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو