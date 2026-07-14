وزیر اطلاعات سے سی پی این ای کے وفد کی ملاقات

اسلام آباد:
وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ سے کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز (سی پی این ای) کے صدر کاظم خان کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔
ملاقات میں اخباری صنعت کو درپیش مسائل، آڈٹ بیورو آف سرکولیشنز (اے بی سی) میں اصلاحات، نیوز ایجنسیوں کے بجٹ، میڈیا ہاؤسز کے واجبات اور ڈمی اخبارات سمیت مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
وفاقی وزیر اطلاعات اور سی پی این ای کے عہدے داروں نے آڈٹ بیورو آف سرکولیشنز (اے پی سی) کے نظام میں اصلاحات کرنے پر اتفاق کیا۔
وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت آزاد، ذمہ دار اور مضبوط پرنٹ میڈیا پر یقین رکھتی ہے، اخباری صنعت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تمام متعلقہ فریقین کے ساتھ مشاورت کا عمل جاری رکھا جائے گا، اے بی سی کے نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ، مؤثر اور شفاف بنانا وقت کی ضرورت ہے۔
عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ آڈٹ بیورو آف سرکولیشنز میں ضروری اصلاحات، میڈیا ہاؤسز کے واجبات کی ادائیگی اور نیوز ایجنسیوں سے متعلق امور کو ترجیحی بنیادوں پر آگے بڑھایا جائے گا، صحافتی اداروں کو درپیش جائز مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔
سی پی این ای کے وفد نے نئی پرنسپل انفارمیشن آفیسر رئیسہ عادل کو ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی۔
سی پی این ای نے کہا کہ رئیسہ عادل کی قیادت میں وزارت اطلاعات اور اخباری صنعت کے درمیان باہمی تعاون مزید مضبوط ہوگا۔
وفد نے سبک دوش پرنسپل انفارمیشن آفیسر مبشر حسن کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
ملاقات میں وفاقی سیکریٹری اطلاعات و نشریات اشفاق احمد خلیل بھی موجود تھے۔