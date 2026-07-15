کراچی یونیورسٹی کی اپیل منظور، سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار

وفاقی آئینی عدالت نے سلیکشن بورڈ کی سفارشات اور سینڈیکیٹ کا فیصلہ بھی بحال کر دیا

ویب ڈیسک July 15, 2026
facebook whatsup

وفاقی آئینی عدالت نے سرکاری جامعات میں تقرریوں سے متعلق کیس میں کراچی یونیورسٹی کی اپیل منظور کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے سلیکشن بورڈ کی سفارشات اور سینڈیکیٹ کا فیصلہ بھی بحال کر دیا۔

عدالت نے قرار دیا کہ آئینی دائرہ اختیار صرف قانونی یا لازمی ضابطے کی خلاف ورزی کی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جانب داری کے الزامات صرف دعوؤں کی بنیاد پر ثابت نہیں کیے جا سکتے، جبکہ ریکارڈ پر ایسا کوئی مواد پیش نہیں کیا گیا جس سے سلیکشن کا عمل غیر قانونی ثابت ہو۔

فیصلے میں کہا گیا کہ سلیکشن بورڈ امیدواروں کی اہلیت، تعلیمی ریکارڈ اور میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا مجاز فورم ہے اور واضح قانونی خرابی ثابت نہ ہونے پر عدلیہ مداخلت نہیں کر سکتی۔ عدالت نے مزید قرار دیا کہ کامیاب امیدواروں کے خلاف غیر قانونی عمل کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔

وفاقی آئینی عدالت نے قرار دیا کہ ہر ناکام امیدوار کے اعتراض پر عدالتی مداخلت سے جامعات کی خودمختاری متاثر ہوگی، آئینی عدالتیں جامعات کے انتظامی فیصلوں کی اپیلیٹ اتھارٹی نہیں بن سکتیں، جبکہ ہر سروس تنازع درخواست کے ذریعے قابلِ سماعت نہیں ہوتا۔ فیصلہ جسٹس حسن اظہر رضوی نے تحریر کیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

لاہور سمیت پنجاب میں شدید گرم،ی بارش برسانے والا سسٹم کب داخل ہوگا؟

Express News

کورنگی میں واٹر ٹینکر حادثہ، جاں بحق نوجوان کی بیوہ کا 13 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ

Express News

پنجاب یونیورسٹی شعبہ الیکٹریکل انجینئرنگ کی سرکاری عمارت میں پرائیویٹ مرغیاں پالنے کا انکشاف

Express News

فوج کیخلاف بیان بازی سے متعلق درخواست پر جج نے مولانا فضل الرحمان کو طلب کرلیا

Express News

اسلام آباد میں شیشہ کیفوں کیخلاف درخواست، ڈی سی اور آئی جی عدالت طلب

Express News

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی عدلیہ سے شکایات اور جج کا  جوابی مکالمہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو