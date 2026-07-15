سپریم کورٹ؛ ماہ رنگ بلوچ سمیت 3 ملزمان کی ضمانت درخواستوں پر نوٹسز جاری

جن دفعات میں سزا 3 سال یا اس سے کم ہو وہ قابلِ ضمانت ہوتی ہیں، وکیل کے دلائل

ویب ڈیسک July 15, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

سپریم کورٹ نے ماہ رنگ بلوچ، بیبو اور بی برگ بلوچ کی درخواستِ ضمانت پر پراسیکیوٹر و دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔

کیس کی سماعت جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کی۔ دورانِ سماعت جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ کیا تینوں ملزمان کے خلاف الگ الگ ایف آئی آرز درج ہیں؟ اس پر وکیل جبران ناصر نے عدالت کو بتایا کہ ان کے تینوں مؤکلین کے خلاف الگ الگ ایف آئی آرز درج ہیں۔

جسٹس محمد علی مظہر نے مزید استفسار کیا کہ معاملہ کیا ہے اور ٹرائل کہاں تک پہنچا ہے؟ وکیل نے بتایا کہ ماہ رنگ بلوچ کے کیس میں 6 گواہوں میں سے 2 کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ ایف آئی آر میں شامل تمام دفعات قابلِ ضمانت ہیں۔

اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ پہلے ایف آئی آر پڑھیں، یہ دفعات کیسے قابلِ ضمانت ہیں؟

وکیل جبران ناصر نے جواب دیا کہ جن دفعات میں سزا 3 سال یا اس سے کم ہو وہ قابلِ ضمانت ہوتی ہیں۔ ماہ رنگ بلوچ کے خلاف تمام دفعات میں سزا 3 سال سے کم کی ہے۔

عدالت نے دلائل سننے کے بعد پراسیکیوٹر اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

لاہور سمیت پنجاب میں شدید گرم،ی بارش برسانے والا سسٹم کب داخل ہوگا؟

Express News

کورنگی میں واٹر ٹینکر حادثہ، جاں بحق نوجوان کی بیوہ کا 13 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ

Express News

پنجاب یونیورسٹی شعبہ الیکٹریکل انجینئرنگ کی سرکاری عمارت میں پرائیویٹ مرغیاں پالنے کا انکشاف

Express News

فوج کیخلاف بیان بازی سے متعلق درخواست پر جج نے مولانا فضل الرحمان کو طلب کرلیا

Express News

اسلام آباد میں شیشہ کیفوں کیخلاف درخواست، ڈی سی اور آئی جی عدالت طلب

Express News

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی عدلیہ سے شکایات اور جج کا  جوابی مکالمہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو