ایس آئی ایف سی کے تحت دو روزہ پاک چین فارما کانفرنس 17 جولائی سے اسلام آباد میں شروع ہوگی

کانفرنس میں جدید ٹیکنالوجی، صنعتی تعاون اور مشترکہ منصوبوں پر غور ہوگا

ویب ڈیسک July 15, 2026
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اسلام آباد:

ایس آئی ایف سی کی معاونت سے پاکستان میں صحت اور فارما شعبے میں جدید ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور صنعتی تعاون کی نئی راہیں ہموار ہو رہی ہیں۔ 

ایس آئی ایف سی، وفاقی وزارتِ صحت اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے اشتراک سے 2 روزہ پاک – چین فارماسیوٹیکل کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، پاک چین فارماسیوٹیکل اینڈ ہیلتھ کیئر بی ٹو بی انویسٹمنٹ کانفرنس 17 اور18 جولائی کو اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔

کانفرنس کا مقصد فارماسیوٹیکل، ہیلتھ کیئر اور بائیوٹیکنالوجی میں پاکستان اور چین میں سرمایہ کاری اور صنعتی تعاون کا فروغ ہے، کانفرنس کے دوران بزنس ٹو بزنس ملاقاتیں، رابطہ سازی اور سرمایہ کاری سے متعلق خصوصی سیشنز بھی منعقد کیے جائیں گے جبکہ مشترکہ منصوبوں، ٹیکنالوجی کی منتقلی، مقامی پیداوار، کنٹریکٹ مینوفیکچرنگ اور تحقیقی تعاون کے مواقع پر تبادلۂ خیال کیا جائے گا۔

کانفرنس پاکستان کے ہیلتھ کیئر نظام کی جدیدکاری اور فارماسیوٹیکل صنعت کی مسابقت بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گی، ایس آئی ایف سی کے تعاون سے منعقدہ یہ کانفرنس پاک چین شراکت داری، صنعتی تعاون اور نئی سرمایہ کاری کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی۔

 
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