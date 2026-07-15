ریاست پاکستان کیخلاف بے بنیاد پروپیگنڈا قومی مفاد کے منافی ہے، مفتی عبد الرحیم

پاکستان دہشتگردی کیخلاف فیصلہ کن جنگ لڑ رہا ہے، قومی یکجہتی ہی کامیابی کی ضمانت ہے، چانسلر الغزالی یونیورسٹی

ویب ڈیسک July 15, 2026
facebook whatsup

آئی ایس پی آر کے زیر اہتمام طلبا و طالبات کیلئے سمر کیمپ 2026 کا انعقاد کیا گیا۔

 سمر کیمپ میں پاکستان بھر سے 18 سے زائد اسٹیشنز سے 4 ہزارسے زائد طلبہ و طالبات شریک ہوئے جہاں اُنکی الغزالی یونیورسٹی کے چانسلر مفتی عبدالرحیم کیساتھ خصوصی نشست منعقد ہوئی۔

الغزالی یونیورسٹی کے چانسلر مفتی عبدالرحیم نے طلبا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ریاست اور افواج پاکستان کی اہمیت کو سمجھنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے، ریاست پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا قومی مفاد کے منافی ہے، نوجوان مستند معلومات کو ترجیح دیں۔

مفتی عبد الرحیم نے کہا کہ پاک فوج کی دیانت داری، نظم و ضبط، پیشہ ورانہ صلاحیت اور وطن سے وفاداری قابل تقلید ہے، پاکستان دہشتگردی کیخلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑ رہا ہے،  قومی اتحاد اور یکجہتی ہی کامیابی کی ضمانت ہے، خوارج دین کی غلط تشریح کرتے ہیں اور مسلمانوں ہی کے خلاف فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

لاہور سمیت پنجاب میں شدید گرم،ی بارش برسانے والا سسٹم کب داخل ہوگا؟

Express News

کورنگی میں واٹر ٹینکر حادثہ، جاں بحق نوجوان کی بیوہ کا 13 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ

Express News

پنجاب یونیورسٹی شعبہ الیکٹریکل انجینئرنگ کی سرکاری عمارت میں پرائیویٹ مرغیاں پالنے کا انکشاف

Express News

فوج کیخلاف بیان بازی سے متعلق درخواست پر جج نے مولانا فضل الرحمان کو طلب کرلیا

Express News

اسلام آباد میں شیشہ کیفوں کیخلاف درخواست، ڈی سی اور آئی جی عدالت طلب

Express News

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی عدلیہ سے شکایات اور جج کا  جوابی مکالمہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو