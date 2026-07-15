لاہور: ریس کورس کے علاقے میں خواجہ سراؤں پر تشدد

خواجہ سراؤں کی مدعیت میں 3 نامعلوم نواسوں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا، ایس پی سِول لائنز 

ویب ڈیسک July 15, 2026
facebook whatsup

ریس کورس کے علاقے میں خواجہ سراؤں پر تشدد  کیا گیا جب کہ ریس کورس پولیس اطلاع ملنے پر  فوری موقعہ پر پہنچی۔

ایس پی سِول لائنز  نے کہا کہ متاثرہ خواجہ سراؤں کی مدعیت میں شہروز، بھولا گجر اور شوکت گجر کے تین نامعلوم نواسوں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

ایس پی سِول لائنز کی ایس ایچ او ریس کورس نے فوری ملزم گرفتار کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے کر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

ایس پی سِول لائنز  چوہدری اثر علی نے کہا کہ خواجہ سراؤں پر تشدد کرنے والے افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں، قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آہنی ہاتھوں نمٹا جائیگا۔

https://img.express.pk/media/videos/torture (3).mp4
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

لاہور سمیت پنجاب میں شدید گرم،ی بارش برسانے والا سسٹم کب داخل ہوگا؟

Express News

کورنگی میں واٹر ٹینکر حادثہ، جاں بحق نوجوان کی بیوہ کا 13 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ

Express News

پنجاب یونیورسٹی شعبہ الیکٹریکل انجینئرنگ کی سرکاری عمارت میں پرائیویٹ مرغیاں پالنے کا انکشاف

Express News

فوج کیخلاف بیان بازی سے متعلق درخواست پر جج نے مولانا فضل الرحمان کو طلب کرلیا

Express News

اسلام آباد میں شیشہ کیفوں کیخلاف درخواست، ڈی سی اور آئی جی عدالت طلب

Express News

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی عدلیہ سے شکایات اور جج کا  جوابی مکالمہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو