امریکا کا ایران پر بڑا معاشی حملہ، 50 سے زائد افراد، کمپنیوں اور جہازوں پر نئی پابندیاں

یہ نیٹ ورک ایرانی تیل کے معروف کاروباری شخصیت محمد حسین شمخانی سے منسلک ہے

ویب ڈیسک July 15, 2026
facebook whatsup

واشنگٹن: امریکا نے ایران کے تیل کی برآمدات اور شپنگ نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 50 سے زائد افراد، کمپنیوں اور بحری جہازوں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔

امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ پابندیاں ایرانی شپنگ اور تیل کی تجارت سے وابستہ ایک ایسے نیٹ ورک پر لگائی گئی ہیں جسے امریکا نے پابندیوں سے بچنے اور ایرانی تیل کی برآمدات جاری رکھنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ نیٹ ورک ایرانی تیل کے معروف کاروباری شخصیت محمد حسین شمخانی سے منسلک ہے، جس پر الزام ہے کہ وہ مختلف ممالک میں قائم کمپنیوں اور بحری جہازوں کے ذریعے امریکی پابندیوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اس نیٹ ورک میں ایرانی اور غیر ملکی شہری، کمپنیاں اور مختلف ادارے شامل ہیں، جو مبینہ طور پر آف شور شیل کمپنیوں کے ذریعے پابندیوں کے باوجود تیل اور دیگر اشیا کی تجارت کرتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو منتقل کرتے ہیں۔

واشنگٹن کا کہنا ہے کہ یہ نیٹ ورک ایران کی تیل برآمدات جاری رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ ایرانی حکومت ان وسائل سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔

امریکی حکام نے کہا کہ امریکا ایران کو اس کی پالیسیوں پر جوابدہ بنانے کے لیے اپنے پاس موجود تمام قانونی اور معاشی ذرائع استعمال کرتا رہے گا۔

دوسری جانب ایران کی جانب سے ان تازہ پابندیوں پر فوری طور پر کوئی سرکاری ردعمل سامنے نہیں آیا۔ تاہم ماضی میں تہران امریکی پابندیوں کو غیر قانونی قرار دیتا رہا ہے اور ان کے باوجود اپنی تیل برآمدات جاری رکھنے کا دعویٰ کرتا آیا ہے۔

تجزیہ کاروں کے مطابق نئی پابندیاں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی برقرار ہے اور توانائی کی عالمی منڈی بھی غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

’میں مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتا ہوں‘، امریکا میں دہشت گرد کا مسلمان شخص پر خوفناک چاقو حملہ

Express News

امریکا کا ایران پر بڑا معاشی حملہ، 50 سے زائد افراد، کمپنیوں اور جہازوں پر نئی پابندیاں

Express News

امریکا نے ایک مرتبہ پھر مشرقِ وسطیٰ کو ایک انتہائی خطرناک موڑ پر پہنچا دیا، چین

Express News

نادر فلکیاتی منظر، آج چند لمحوں کے لیے خانہ کعبہ کا سایہ غائب ہو جائے گا

Express News

جنگ کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس، اراکین کا خامنہ ای کی شہادت کا بدلہ لینے کا مطالبہ

Express News

امریکا کے ایران پر حملوں کی چوتھی لہر، سات گھنٹے تک بمباری، درجنوں فوجی اہداف تباہ کرنے کا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو