چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی عدلیہ سے شکایات اور جج کا  جوابی مکالمہ

میری عدالت سے کبھی آپ کے خلاف فیصلہ نہیں ہوا، جج افضل مجوکا کا بیرسٹر گوہر کی بات پر جواب

ویب ڈیسک July 15, 2026
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)
اسلام آباد:

ایک مقدمے کی سماعت کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر  اور جج کے درمیان دلچسپ مکالمہ ہوا۔

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں پی ٹی آئی کے 26 نومبر کے احتجاج کے دوران ہلاکتوں اور زخمیوں سے متعلق دائر پرائیویٹ کمپلینٹ پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے استغاثہ پر سماعت کی، جبکہ درخواست گزار بیرسٹر گوہر عدالت میں پیش ہوئے۔

سماعت کے دوران بیرسٹر گوہر نے لطیف کھوسہ کی بیرون ملک موجودگی کے باعث ایک بار پھر سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ لطیف کھوسہ کی وطن واپسی کے بعد کی کوئی تاریخ مقرر کر دی جائے۔ اس پر جج افضل مجوکا نے استفسار کیا کہ لطیف کھوسہ کب سے کب تک بیرون ملک ہیں۔

بیرسٹر گوہر نے جواب دیا کہ وہ اس حوالے سے معلوم کر لیتے ہیں، تاہم عدالت اگست کی کوئی تاریخ دیدے۔ اس پر جج افضل مجوکا نے کہا کہ آپ لطیف کھوسہ کا شیڈول دے دیں، وہ اس کے مطابق دیکھ لیں گے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر آپ کی بتائی گئی تاریخ پر بھی لطیف کھوسہ پیش نہ ہوئے تو درخواست خارج کر دی جائے گی۔

اس پر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پھر وہ ہائی کورٹ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے کون سا ریلیف ملا ہے جو اب مل جائے گا۔ ہمیں عدلیہ سے بہت شکایت ہیں، اگر آپ سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟۔

جج افضل مجوکا نے جواب میں کہا کہ میری عدالت سے کبھی آپ کے خلاف فیصلہ نہیں ہوا۔

بعد ازاں انہوں نے کہا کہ وہ ایک مختصر تاریخ دے دیتے ہیں، اس دوران آپ التوا کی درخواست دائر کر دیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 22 جولائی تک ملتوی کر دی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

لاہور سمیت پنجاب میں شدید گرم،ی بارش برسانے والا سسٹم کب داخل ہوگا؟

Express News

کورنگی میں واٹر ٹینکر حادثہ، جاں بحق نوجوان کی بیوہ کا 13 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ

Express News

پنجاب یونیورسٹی شعبہ الیکٹریکل انجینئرنگ کی سرکاری عمارت میں پرائیویٹ مرغیاں پالنے کا انکشاف

Express News

فوج کیخلاف بیان بازی سے متعلق درخواست پر جج نے مولانا فضل الرحمان کو طلب کرلیا

Express News

اسلام آباد میں شیشہ کیفوں کیخلاف درخواست، ڈی سی اور آئی جی عدالت طلب

Express News

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی عدلیہ سے شکایات اور جج کا  جوابی مکالمہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو