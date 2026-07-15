بلوچستان؛ ٹماٹروں سے لدے مزدا ٹرک سے 11کروڑ مالیت کی کرسٹل آئس برآمد

دشمن عناصر کو ملکی معیشت اور قومی سلامتی سے کھیلنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی، کسٹمر حکام

ویب ڈیسک July 15, 2026
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کوئٹہ:

بلوچستان کے ضلع کچھی کے علاقے کولپور میں کسٹم انفورسمنٹ یونٹ نے کارروائی کرتے ہوئے 10 کلو گرام کرسٹل آئس برآمد کر لی۔

کسٹم حکام کے مطابق ضلع کچھی میں کارروائی کے دوران برآمد ہونے والی 10 کلوگرام کرسٹل آئس کی مالیت تقریباً 11 کروڑ 12 لاکھ روپے ہے۔ ٹماٹروں سے لدے مزدا ٹرک سے فیول ٹینک کے ساتھ نصب سلنڈر نما خفیہ خانے سے 10 پیکٹ برآمد ہوئے۔

کسٹم حکام کا کہنا ہے کہ منشیات اسمگلنگ میں ملوث ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، دشمن عناصر کو ملکی معیشت اور قومی سلامتی سے کھیلنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔

قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بلوچستان میں منشیات کے مکمل خاتمے تک انسدادِ اسمگلنگ کی کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
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