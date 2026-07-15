فیفا ورلڈکپ: ارجنٹینا فائنل میں اسپین کو 2-3 سے شکست دے گا، 5 سال قبل کی پیشگوئی وائرل

فیفا ورلڈکپ 2026 کے پہلے سیمی فائنل میں اسپین کی فرانس کے خلاف 0-2 کی کامیابی کے بعد سوشل میڈیا پر پانچ سال پرانی ایک پوسٹ دوبارہ وائرل ہو گئی ہے۔
جولائی 2021 میں ایک ایکس (سابق ٹوئٹر) صارف نے دعویٰ کیا تھا کہ 2026 کے ورلڈ کپ فائنل میں ارجنٹینا، اسپین کو 2-3 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کرے گا۔
اس پیشگوئی کا ایک اہم حصہ درست ثابت ہو چکا ہے کیونکہ اسپین واقعی ورلڈ کپ فائنل میں پہنچ گیا ہے۔
دوسری جانب سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا اور انگلینڈ کا مقابلہ بھی شائقین کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔
اگرارجنٹینا کامیاب ہو جاتا ہے تو فائنل میں اس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا جس کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس پرانی پیشگوئی کی درستگی پر مزید بحث چھڑ سکتی ہے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ 5 سال قبل کی گئی یہ پشگوئی کس حد تک درست ثابت ہوتی ہے۔
کیا ارجنٹینا آج جیت کر فائنل میں رسائی حاصل کرے گا اور پھر اسپین کو شکست دے گا یا پھر اس کے برعکس نتائج سامنے آئیں گے۔