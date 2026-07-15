’منت‘ کی تزئین و آرائش کے معاملے میں شاہ رخ خان کو بڑی قانونی کامیابی حاصل

درخواست میں بنگلے میں مزید دو رہائشی منزلیں تعمیر کرنے کی منظوری پر اعتراض اٹھایا گیا تھا

ویب ڈیسک July 15, 2026
facebook whatsup

بالی ووڈ کے کنگ شاہ رخ خان کو اپنے مشہور بنگلے ’منت‘ کی تزئین و آرائش کے معاملے میں بڑی قانونی کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی سپریم کورٹ نے ’منت‘ کی مرمت اور توسیع کے لیے دی گئی ماحولیاتی منظوری کے خلاف دائر درخواست مسترد کر دی جس کے بعد منصوبے کی راہ میں موجود ایک بڑی قانونی رکاوٹ دور ہو گئی ہے۔

واضح رہے کہ درخواست میں بنگلے میں مزید دو رہائشی منزلیں تعمیر کرنے کی منظوری پر اعتراض اٹھایا گیا تھا، تاہم سپریم کورٹ نے اس معاملے میں مداخلت سے انکار کرتے ہوئے نیشنل گرین ٹریبونل (این جی ٹی) کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سلمان خان کے رویے سے متعلق شہناز گل کا بڑا انکشاف

Express News

کریتی سنن مبینہ بوائے فرینڈ کیساتھ کرکٹ میچ دیکھنے اسٹیڈیم پہنچ گئیں، تصاویر وائرل

Express News

عالیہ بھٹ ’تمباڈ 2‘ کا حصہ بن گئیں، فلم کب ریلیز ہوگی؟

Express News

ٹام ہالینڈ کا ارلنگ ہالینڈ کو ملاقات کا پیغام، اسٹار فٹبالر کا کیا رسپانس تھا؟

Express News

اوزیمپک استعمال کرنے کی افواہوں پر چارلیز تھیرون کا دلچسپ ردعمل

Express News

افیئر کی افواہوں کے باوجود گووندا کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، سنیتا آہوجہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو