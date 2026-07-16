اپر کوہستان اسکینڈل میں ملوث ڈمپر ڈرائیور کی مزید کمرشل پراپرٹی ضبط

ممتاز خان کے بھائیوں حبیب اللہ اور حبیب الرحمٰن نے کمرشل جائیداد سے دستبردی کی درخواست کی

ویب ڈیسک July 16, 2026
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)
پشاور:

اپر کوہستان اسکینڈل میں ملوث ڈمپر ڈرائیور ممتاز خان کی مزید کمرشل پراپرٹی بھی ضبط کرلی گئی۔

ممتاز خان کے بھائیوں حبیب اللہ اور حبیب الرحمٰن نے کمرشل جائیداد سے دستبردی کی درخواست کی۔ احتساب عدالت کے جج محمد ظفر نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔

تحریری فیصلے کے مطابق اپر کوہستان میں مالیاتی بدعنوانی کے ایک بڑے اسکینڈل میں ممتاز خان کو ملزم نامزد کیا گیا تھا، تفتیش کے دوران ممتاز خان نے نیب کے ساتھ پلی بارگین کی تھی، جسے عدالت نے منظور کر لیا تھا۔ معاہدے کے تحت، ممتاز خان نے 6 مرلہ پر محیط ایک کمرشل جائیداد مانسہرہ میں واقع ہے، سرکار کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا تھا۔

فیصلے میں کہا گیا کہ جائیداد ممتاز خان نے اپنے بھائیوں، حبیب الرحمٰن اور حبیب اللہ کے نام پر خریدی تھی۔ ممتاز خان کے بھائیوں نے عدالت میں بیان ریکارڈ کروایا کہ یہ جائیداد درحقیقت ان کے بھائی ممتاز خان نے خریدی تھی جبکہ بھائیوں کے مطابق اس جائیداد کے سرکاری تحویل میں جانے پر کوئی اعتراض نہیں رکھتے۔

تحریری فیصلے کے مطابق دونوں بھائیوں نے حلف نامہ بھی جمع کروایا جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ یہ رضامندانہ فیصلہ ہے، قانون اور ضابطے کے مطابق مذکورہ جائیداد کو فوری طور پر ریاست کی تحویل میں دیا جائے، اس کارروائی کو ممتاز خان کی پلی بارگین ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی ایڈمن سوسائٹی کے رہائشی پلاٹوں پر غیر قانونی تعمیرات روکنے کا حکم

Express News

کراچی؛ اردو یونیورسٹی کے کیمپس افسر پر فائرنگ کے واقعے کی ویڈیو سامنے آگئی

Express News

کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں، پاکستان کسی بھی ملک کی جانب سے ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف ہے، دفتر خارجہ

Express News

کراچی؛ موبائل فون چھیننے کے دوران مزاحمت، ڈکیتوں کی فائرنگ سے 2سگے بھائی زخمی

Express News

الیکشن کمیشن کا آئندہ عام انتخابات سے پہلے الیکشنز سے متعلق قانون و آئین میں ترامیم کرانے کا فیصلہ

Express News

رنگ روڈ اراضی این او سی اسکینڈل کیس: راولپنڈی ڈویلپمنٹ اتھارٹی کا این او سی منسوخی کا فیصلہ بحال

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو