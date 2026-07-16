’رجب بٹ کون ہیں؟‘ فہد مصطفیٰ سے تنازع پر وسیم عباس کا مؤقف وائرل

وسیم عباس کے اس بیان کو سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے کافی پذیرائی مل رہی ہے

ویب ڈیسک July 16, 2026
facebook whatsup

پاکستان شوبز انڈسٹری کے سینئر اداکار وسیم عباس نے سوشل میڈیا انفلوئنسر رجب بٹ اور اداکار فہد مصطفیٰ کے درمیان حالیہ تنازع پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، جس کے بعد ان کا بیان سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور صارفین کی جانب سے اسے متوازن مؤقف قرار دیا جا رہا ہے۔

وسیم عباس، جو پاکستان کے معروف ٹی وی اور فلمی اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ ہدایت کاری کے شعبے سے بھی وابستہ رہے ہیں، حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ میں شریک ہوئے۔ گفتگو کے دوران میزبان نے ان سے فہد مصطفیٰ اور رجب بٹ کے درمیان اس تنازع پر سوال کیا، جو فہد مصطفیٰ کے اس بیان کے بعد سامنے آیا تھا کہ فیملی وی لاگرز ’اپنے خاندان کو فروخت کرتے ہیں‘۔

اس سوال کے جواب میں وسیم عباس نے کہا کہ ’رجب بٹ کو کون جانتا ہے؟ فہد مصطفیٰ پاکستان کے بڑے ہیروز میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ انڈسٹری کی سب سے کامیاب شخصیات میں سے ایک ہیں۔ اگر کوئی فہد مصطفیٰ کو نہیں جانتا تو شاید وہ جنگل میں رہتا ہوگا۔‘ انہوں نے مزید کہا کہ وہ شرط لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے آج تک رجب بٹ کی ایک بھی ویڈیو یا کلپ نہیں دیکھی۔

وسیم عباس نے کہا کہ فہد مصطفیٰ کی شہرت صرف ڈراموں یا فلموں تک محدود نہیں بلکہ ’جیتو پاکستان‘ کی بدولت وہ ملک بھر میں پہچانے جاتے ہیں۔ تاہم انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ رجب بٹ یوٹیوب کی دنیا میں یقیناً ایک بڑے اسٹار ہیں اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔

سینئر اداکار نے دونوں شخصیات کے مؤقف پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ فہد مصطفیٰ کو بھی فیملی وی لاگرز کے بارے میں ایسا سخت بیان نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن اگر انہوں نے ایسا کہا بھی تو رجب بٹ کو اس کا جواب زیادہ نرم اور مہذب انداز میں دینا چاہیے تھا۔

وسیم عباس کے اس بیان کو سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے کافی پذیرائی مل رہی ہے۔ متعدد افراد کا کہنا ہے کہ انہوں نے کسی ایک فریق کی حمایت کرنے کے بجائے دونوں کے مؤقف پر متوازن انداز میں تنقید کی، اسی لیے ان کی رائے کو حقیقت پسندانہ اور انصاف پر مبنی قرار دیا جا رہا ہے۔ بعض مداحوں نے تبصروں میں لکھا کہ وسیم عباس نے جذبات کے بجائے حقائق کی بنیاد پر گفتگو کی، جس کی وجہ سے ان کا بیان لوگوں کی توجہ حاصل کر رہا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

دلجیت دوسانجھ نے فلم ’ستلج‘ کے لیے صرف ایک روپے معاوضہ کیوں لیا؟ حقیقت سامنے آگئی

Express News

مفتی قوی نے بڑا انکشاف کر دیا

Express News

ماڈل ہما سلیم کا مشہور کرکٹر پر ہراساں کرنے کا سنگین الزام

Express News

سجل علی کا نیا بولڈ انداز سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گیا

Express News

حقیقی ’پھنسکھ وانگڑو‘ کی بھوک ہڑتال، تھری ایڈیٹس کے اداکار کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

’منت‘ کی تزئین و آرائش کے معاملے میں شاہ رخ خان کو بڑی قانونی کامیابی حاصل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو