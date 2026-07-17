خانیوال؛ جعلی سی سی ڈی اہلکار بن کر شہریوں کو لوٹنے والے 3 نوسرباز گرفتار

ملزمان سستی اشیاء کا لالچ دے کر شہریوں کو گھروں میں بلاتے تھے، پولیس

ویب ڈیسک July 17, 2026
facebook whatsup
ملتان:

ضلع خانیوال کے علاقے پیرووال میں جعلی اہلکار بن کر شہریوں کو لوٹنے والے 3 نوسرباز سی سی ڈی ملتان نے گرفتار کر لیے۔

تفصیلات کے مطابق ملزمان سستی اشیاء کا لالچ دے کر شہریوں کو گھروں میں بلاتے تھے جبکہ ملزمان خود کو سی سی ڈی اہلکار ظاہر کر کے شہریوں سے بھاری رقوم بٹورتے تھے۔

گرفتار ملزمان میں احسان حیدر عرف شانی، حمزہ اور غضنفر شامل ہیں۔ جعلی سی سی ڈی اہلکار دوران واردات اصلی سی سی ڈی ملتان کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔

سی سی ٹی خانیوال کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزمان سے متعدد وارداتوں کا انکشاف ہوا تاہم مزید تفتیش جاری ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

حکومتی ڈیٹا اب پاکستان میں محفوظ، این ٹی سی کا ڈیٹا والٹ سے اہم معاہدہ ہوگیا

Express News

شیخوپورہ؛ جٹھانی اور ساس کا مبینہ ظلم، خاتون پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی

Express News

پوری قوم شہداء اور غازیوں کی عظیم قربانیوں کی مقروض ہے، علماء و مشائخ

Express News

وزیراعلیٰ سندھ کی زیرصدارت 18.2 ارب روپے کے سولر ہوم سسٹم منصوبے کا جائزہ اجلاس

Express News

پاور سیکٹر میں مؤثر، شفاف اور جدید ڈیٹا گورننس کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت

Express News

’اپنی چھت، محفوظ چھت‘ : اہلِ  پنجاب کے لیے بڑی خوش خبری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو