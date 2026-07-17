فرانس میں شدید طوفان، 53 ہزار گھر اندھیرے میں ڈوب گئے

فرانس اس وقت شدید طوفان کی لپیٹ میں ہے جسکی وجہ سے اب تک 53 ہزار گھر اندھیرے میں ڈوب چکے ہیں۔
فرانسیسی میڈیا نے بجلی کی تقسیم کار آپریٹر اینیڈس کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ شدید گرج چمک کے طوفان نے فرانس بھر میں تقریباً 53,000 گھرانوں کو بجلی سے محروم کر دیا۔
بجلی کی بندش کا مرکز اورگن روہن ایلپس اور نوویل اکوئٹین علاقوں میں تھا جہاں جمعہ کی صبح بالترتیب تقریباً 25,000 اور 20,000 صارفین بجلی سے محروم رہے۔
لوئر ڈپارٹمنٹ میں، چھتوں کو نقصان پہنچنے، درخت سڑکوں پر گرنے اور گاڑیاں طوفان کی زد میں آنے کے بعد فائر فائٹرز نے 422 ہنگامی مداخلت کی۔
طوفان کے عروج پر 8,000 تک گھروں کی بجلی غائب ہو گئی جبکہ لیون اور روان کے درمیان ریجنل ٹرین سروس جمعہ کو بھی متاثر رہی۔