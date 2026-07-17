وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی، جنید اکبر اور عبدالغنی آفریدی کیخلاف اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع

پولیس کیجانب سے *انسدادِ دہشت گردی عدالت اسلام آباد  میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا

ویب ڈیسک July 17, 2026
facebook whatsup

وزیر اعلیٰ کے پی  سہیل آفریدی، پی ٹی آئی  جنید اکبر اور عبدالغنی آفریدی کیخلاف اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع کردی گئی۔

پولیس کیجانب سے *انسدادِ دہشت گردی عدالت اسلام آباد  میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا، مارگلہ پولیس اسٹیشن میں 26 نومبر واقعات میں درج ایف آئی آر کیس میں پولیس رپورٹ جمع کرادی گئی۔

ملزمان سہیل خان آفریدی، جنید اکبر اور عبدالغنی کے چالان جمع نہ کرانے پر دائر نوٹس کا جواب جمع کرا دیا گیا، رپورٹ کے مطابق عدالت کے 23 جون 2026 کے حکم پر ملزمان کے ناقابلِ ضمانت وارنٹ گرفتاری حاصل کیے گئے تھے، کوششوں کے باوجود ملزمان کے ناقابلِ ضمانت وارنٹِ گرفتاری پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔

رپورٹ میں کہا گیا کہ وارنٹ کی عدم تعمیل پر ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق اشتہاری کارروائی شروع کی گئی، پولیس نے کہا کہ اشتہاری کارروائی مکمل ہونے کے بعد اب ضابطہ فوجداری کی دفعہ 173 کے تحت چالان کی تیاری آخری مراحل میں ہے۔

رپورٹ کے مطابق ملزمان کا چالان مکمل ہوتے ہی عدالت کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، ڈی آئی جی اسلام آباد کی رپورٹ میں کہا گیا کہ کیس کی کارروائی میں کسی بھی سطح پر کوئی غفلت، تاخیر یا کوششوں کی کمی نہیں ہوئی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

حکومتی ڈیٹا اب پاکستان میں محفوظ، این ٹی سی کا ڈیٹا والٹ سے اہم معاہدہ ہوگیا

Express News

شیخوپورہ؛ جٹھانی اور ساس کا مبینہ ظلم، خاتون پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی

Express News

پوری قوم شہداء اور غازیوں کی عظیم قربانیوں کی مقروض ہے، علماء و مشائخ

Express News

وزیراعلیٰ سندھ کی زیرصدارت 18.2 ارب روپے کے سولر ہوم سسٹم منصوبے کا جائزہ اجلاس

Express News

پاور سیکٹر میں مؤثر، شفاف اور جدید ڈیٹا گورننس کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت

Express News

’اپنی چھت، محفوظ چھت‘ : اہلِ  پنجاب کے لیے بڑی خوش خبری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو