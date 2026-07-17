لاہور:غیرملکی خواتین کے ساتھ زیادتی اور اغوا کے مقدمے میں اہم پیشرفت 

تفتیشی افسر نے عدالت میں پیش رفت رپورٹ پیش کرتے ہوئے استدعا کی کہ ملزمان کو اب جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا جائے

ویب ڈیسک July 17, 2026
facebook whatsup

لاہور کینٹ کچہری میں غیر ملکی خواتین کے ساتھ زیادتی اور اغواء کے مقدمے میں سماعت کے دوران اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔ 

سماعت کے دوران اسٹیٹ پراسیکیوٹر نے مشتبہ افراد میں سے ایک کے وکیل کی طرف سے اپنے مؤکل کو مقدمے سے بری کرنے کی درخواست کی مخالفت کی اور مؤقف اپنایا کہ  اس پر شواہد کو تباہ کرنے اور مبینہ جرم کے کمیشن میں مدد کرنے کا الزام ہے۔

سماعت کے دوران  جج  نے نوٹ کیا کہ ایف آئی آر میں صرف ایک ملزم کا نام لیا گیا تھا جبکہ باقی ملزمان کو 2 غیر ملکی خواتین کی جانب سے شناخت کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔

تفتیشی افسر (آئی او) نے عدالت میں پیش رفت رپورٹ پیش کرتے ہوئے استدعا کی کہ ملزمان کو اب جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا جائے۔

مجسٹریٹ نے درخواست منظور کرتے ہوئے چاروں ملزمان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، لاہور جوڈیشل مجسٹریٹ اظہر محمود نے فیصلہ سنایا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

حکومتی ڈیٹا اب پاکستان میں محفوظ، این ٹی سی کا ڈیٹا والٹ سے اہم معاہدہ ہوگیا

Express News

شیخوپورہ؛ جٹھانی اور ساس کا مبینہ ظلم، خاتون پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی

Express News

پوری قوم شہداء اور غازیوں کی عظیم قربانیوں کی مقروض ہے، علماء و مشائخ

Express News

وزیراعلیٰ سندھ کی زیرصدارت 18.2 ارب روپے کے سولر ہوم سسٹم منصوبے کا جائزہ اجلاس

Express News

پاور سیکٹر میں مؤثر، شفاف اور جدید ڈیٹا گورننس کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت

Express News

’اپنی چھت، محفوظ چھت‘ : اہلِ  پنجاب کے لیے بڑی خوش خبری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو