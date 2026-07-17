لاہور:غیرملکی خواتین کے ساتھ زیادتی اور اغوا کے مقدمے میں اہم پیشرفت 

لاہور کینٹ کچہری میں غیر ملکی خواتین کے ساتھ زیادتی اور اغواء کے مقدمے میں سماعت کے دوران اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔
سماعت کے دوران اسٹیٹ پراسیکیوٹر نے مشتبہ افراد میں سے ایک کے وکیل کی طرف سے اپنے مؤکل کو مقدمے سے بری کرنے کی درخواست کی مخالفت کی اور مؤقف اپنایا کہ اس پر شواہد کو تباہ کرنے اور مبینہ جرم کے کمیشن میں مدد کرنے کا الزام ہے۔
سماعت کے دوران جج نے نوٹ کیا کہ ایف آئی آر میں صرف ایک ملزم کا نام لیا گیا تھا جبکہ باقی ملزمان کو 2 غیر ملکی خواتین کی جانب سے شناخت کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔
تفتیشی افسر (آئی او) نے عدالت میں پیش رفت رپورٹ پیش کرتے ہوئے استدعا کی کہ ملزمان کو اب جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا جائے۔
مجسٹریٹ نے درخواست منظور کرتے ہوئے چاروں ملزمان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، لاہور جوڈیشل مجسٹریٹ اظہر محمود نے فیصلہ سنایا۔