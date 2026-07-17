چین نے امریکی ووٹرز کا ڈیٹا چرانے کا الزام مسترد کردیا

الزامات چین کے خلاف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، چینی عہدیدار

ویب ڈیسک July 17, 2026
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چین نے امریکی انتخابات میں مداخلت سے متعلق الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیجنگ نہ تو کسی دوسرے ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت کرتا ہے اور نہ ہی امریکی انتخابی عمل پر اثرانداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔

چینی وزارتِ خارجہ کے ترجمان نے پریس بریفنگ میں کہا کہ چین ہمیشہ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر عمل کرتا ہے، اور امریکی انتخابات میں مداخلت کا کوئی ارادہ یا مفاد نہیں رکھتا۔

ترجمان نے مزید کہا کہ اس قسم کے الزامات بے بنیاد ہیں اور چین کے خلاف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔

یہ ردِعمل ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی حکام اور بعض انٹیلی جنس رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ چین نے امریکی ووٹرز کا ڈیٹا چرایا۔ تاہم ان الزامات کے ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے گئے ہیں۔

واضح رہے کہ امریکا اور چین کے درمیان گزشتہ چند برسوں سے تجارت، ٹیکنالوجی، تائیوان، سائبر سکیورٹی اور قومی سلامتی جیسے معاملات پر کشیدگی برقرار ہے، اور انتخابی مداخلت کے الزامات بھی ماضی میں لگتے رہے ہیں۔
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