روبوٹس کے درمیان پہلی بار ایم ایم اے فائٹ، ایک ہیڈ کک نے مخالف کا سر دھڑ سے الگ کر دیا

حاضرین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے جب ایک روبوٹ نے شاندار ٹورنیڈو کک مار کر اپنے حریف کا سر جسم سے الگ کر دیا۔

ویب ڈیسک July 17, 2026
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چین میں پہلی مرتبہ ہیومنائیڈ روبوٹس کے درمیان ایم ایم اے  (مکسڈ مارشل آرٹس) مقابلے کا انعقاد کیا گیا جہاں ایک روبوٹ نے زبردست ہیڈ کک لگا کر اپنے حریف کا سر جسم سے الگ کر دیا۔

یہ منفرد مقابلہ چینی کمپنی ’انجن اے آئی‘ کی جانب سے الٹیمیٹ روبوٹ ناک آئوٹ لیجنڈ کے تحت شین ژین نانشان کلچرل اینڈ اسپورٹس سینٹر میں منعقد کیا گیا جس میں معروف ہالی ووڈ اداکار اور مارشل آرٹس اسٹار ڈونی ین نے بھی خصوصی شرکت کی۔

اس مقابلے میں 10 ممالک سے تعلق رکھنے والی 200 سے زائد ٹیموں نے حصہ لیا، جن میں آن لائن کوالیفائنگ مرحلے کے بعد 32 ٹیمیں فائنل تک پہنچیں۔ تمام ٹیموں کو انجن اے آئی کے’ٹی 800‘ ہیومنائیڈ روبوٹ فراہم کیے گئے جنہیں اپنی مرضی کے مطابق آرمر اور انجینئرنگ میں تبدیلیاں کر کے مقابلے کے لیے تیار کیا گیا۔
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقابلے میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، برکلے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی، سنگھوا یونیورسٹی، ژیجیانگ یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف ہانگ کانگ سمیت کئی معروف تعلیمی اداروں کی ٹیموں نے شرکت کی جبکہ مجموعی انعامی رقم ایک کروڑ یوآن رکھی گئی۔

روبوٹس کی کارکردگی کا جائزہ موشن کنٹرول، توازن، فیصلہ سازی، پاور سسٹم اور ساختی مضبوطی سمیت مختلف تکنیکی معیاروں کی بنیاد پر لیا گیا۔

تقریب کے دوران اس وقت حاضرین حیران رہ گئے جب ایک روبوٹ نے شاندار ٹورنیڈو کک لگا کر اپنے حریف کا سر جسم سے الگ کر دیا۔
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