کتائب حزب اللہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سر کی قیمت مقرر کردی

امریکی یا عراقی حکومت کی جانب سے فوری طور پر کوئی باضابطہ ردِعمل سامنے نہیں آیا

ویب ڈیسک July 17, 2026
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عراق میں ایران نواز مسلح گروپ کتائب حزب اللہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سر کی قیمت 1 کروڑ امریکی ڈالر مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔

رپورٹس کے مطابق یہ اعلان ٹرمپ کی جانب سے قاسم سلیمانی کے قتل کا بار بار ذکر کرنے کے بعد سامنے آیا ہے۔ یہ اعلان ایک غیر سرکاری فنڈ ریزنگ مہم کے ذریعے کیا گیا جس میں ٹرمپ کے خلاف انعامی رقم جمع کرنے کی بات کی گئی۔

اس دعوے کے بعد امریکی یا عراقی حکومت کی جانب سے فوری طور پر کوئی باضابطہ ردِعمل سامنے نہیں آیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے اعلانات عموماً سیاسی پیغام رسانی اور کشیدگی بڑھنے کے ماحول میں سامنے آتے ہیں، اور ان کی عملی حیثیت یا قانونی حیثیت الگ معاملہ ہوتی ہے۔

یہ پیش رفت ایسے وقت میں بھی سامنے آئی ہے جب خطے میں امریکا اور ایران سے وابستہ گروہوں کے درمیان کشیدگی برقرار ہے اور مختلف مسلح تنظیمیں سخت بیانات جاری کر رہی ہیں۔
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