امریکی قونصلیٹ جنرل پشاور بند کردیا گیا

خیبر پختونخوا کے ساتھ سفارتی روابط کی ذمہ داری اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے خیبر پختونخوا یونٹ کو منتقل

ویب ڈیسک July 17, 2026
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ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف اندرون امریکا مختلف شعبوں کی جانب سے سخت ردعمل سامنے آیا ہے ۔ فوٹو: فائل
اسلام آباد:

امریکی قونصلیٹ جنرل پشاور بند کردیا گیا، خیبر پختونخوا کے ساتھ سفارتی روابط کی ذمہ داری اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے خیبر پختونخوا یونٹ  کو منتقل کر دی گئی۔ 

ایکسپریس نیوز کے مطابق امریکن قونصلیٹ پشاور بند کرنے کا اعلان 5 مئی کو کیا گیا تھا اور اب لگ بھگ ڈیڑھ ماہ کے بعد فیصلے پر عمل درآمد کردیا گیا ہے۔

اس حوالے سے امریکن قونصلیٹ پشاور کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پوسٹ کیا گیا ہے کہ پشاور قونصلیٹ بند کردیا گیا ہے، ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہےکہ پشاور قونصلیٹ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی غیر فعال کیے جارہے ہیں۔

 
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