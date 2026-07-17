بالی ووڈ کی صفِ اول کی اداکارہ کترینہ کیف نے فلمی دنیا میں کامیابی کے بعد کاروباری میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا بھرپور ثبوت دے دیا ہے۔ ان کا بیوٹی برانڈ ’’کے بیوٹی‘‘ (Kay Beauty) چند ہی برسوں میں بھارت کے نمایاں کاسمیٹک برانڈز میں شامل ہو چکا ہے، جبکہ تازہ مالیاتی اعداد و شمار کے مطابق اس کی فروخت 350 کروڑ بھارتی روپے سے تجاوز کرگئی ہے۔
کترینہ کیف نے 2019 میں بھارت کے معروف بیوٹی ریٹیل پلیٹ فارم نائیکا (Nykaa) کے اشتراک سے اپنا میک اپ برانڈ متعارف کرایا تھا۔ ابتدا میں ناقدین کا خیال تھا کہ اس برانڈ کی مقبولیت صرف اداکارہ کی شہرت تک محدود رہے گی، تاہم وقت کے ساتھ ’کے بیوٹی‘ نے معیاری مصنوعات اور صارفین کے اعتماد کی بدولت مارکیٹ میں اپنی الگ شناخت قائم کرلی۔
رپورٹس کے مطابق مالی سال 2026 میں اس برانڈ کی مجموعی فروخت تقریباً 350 کروڑ بھارتی روپے تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 46 فیصد زیادہ ہے۔ اس نمایاں اضافے نے ثابت کیا ہے کہ کترینہ کیف نے فلمی شہرت کو کامیاب کاروباری حکمت عملی میں تبدیل کرنے میں بھی کامیابی حاصل کی ہے۔
’کے بیوٹی‘ اب صرف بھارتی مارکیٹ تک محدود نہیں رہا بلکہ برطانیہ اور مشرقِ وسطیٰ سمیت دیگر بین الاقوامی منڈیوں میں بھی اپنی موجودگی مستحکم کر رہا ہے، جہاں صارفین کی جانب سے اس برانڈ کو مثبت پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔
مارکیٹنگ ماہرین کے مطابق اس کامیابی کی بڑی وجہ صرف کترینہ کیف کا نام نہیں بلکہ مصنوعات کے معیار، مناسب قیمتوں اور صارفین کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کی گئی حکمت عملی ہے۔ برانڈ کی مصنوعات جنوبی ایشیا کے موسم اور مختلف جلدی رنگتوں کے مطابق تیار کی گئیں، جبکہ روایتی تشہیر کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اور انفلوئنسر مارکیٹنگ کو بھی بھرپور انداز میں استعمال کیا گیا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ نائیکا جیسے بڑے ریٹیل نیٹ ورک کے ساتھ شراکت داری نے بھی ’کے بیوٹی‘ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ اس کے ذریعے برانڈ اپنی مصنوعات کروڑوں صارفین تک مؤثر انداز میں پہنچانے میں کامیاب رہا۔ یہی عوامل آج اسے بھارت کے تیزی سے ترقی کرنے والے بیوٹی برانڈز میں شامل کرتے ہیں۔