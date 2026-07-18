کالام میں گلیشیئر پھٹنے سے 3 کوہ پیما زخمی، ایک شخص لاپتا

لاپتا کوہ پیما کی تلاش میں ریسکیو 1122 کا سرچ آپریشن جاری ہے

ویب ڈیسک July 18, 2026
facebook whatsup

سوات: کالام کے علاقے مٹلتان میں گلیشیئر پھٹنے سے افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں کوہ پیماؤں کا ایک گروپ متاثر ہو گیا۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق چھوٹا کے ٹو کے بیس کیمپ کی جانب جانے والے 7 کوہ پیما گلیشیئر کی زد میں آ گئے۔ واقعے میں راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے 3 کوہ پیما زخمی ہوئے، جنہیں ابتدائی طبی امداد کے بعد سیدو شریف اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

حکام کا کہنا ہے کہ 3 کوہ پیما محفوظ رہے، جبکہ خوازہ خیلہ کے معروف کوہ پیما سید علی شاہ تاحال لاپتا ہیں۔ ریسکیو 1122 کے اہلکار لاپتا کوہ پیما کی تلاش میں مصروف ہیں اور سرچ آپریشن جاری ہے۔

ریسکیو ٹیموں کے مطابق علاقے میں دشوار گزار راستوں کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے تاہم لاپتا کوہ پیما کی تلاش کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

حکومتی ڈیٹا اب پاکستان میں محفوظ، این ٹی سی کا ڈیٹا والٹ سے اہم معاہدہ ہوگیا

Express News

شیخوپورہ؛ جٹھانی اور ساس کا مبینہ ظلم، خاتون پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی

Express News

پوری قوم شہداء اور غازیوں کی عظیم قربانیوں کی مقروض ہے، علماء و مشائخ

Express News

وزیراعلیٰ سندھ کی زیرصدارت 18.2 ارب روپے کے سولر ہوم سسٹم منصوبے کا جائزہ اجلاس

Express News

پاور سیکٹر میں مؤثر، شفاف اور جدید ڈیٹا گورننس کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت

Express News

’اپنی چھت، محفوظ چھت‘ : اہلِ  پنجاب کے لیے بڑی خوش خبری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو