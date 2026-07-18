لاہور:
کل سے پنجاب میں مون سون بارشوں کے دوسرے اسپیل کا آغاز ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مون سون کی بارشوں میں وقفے کے باعث گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگیا۔
ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق 19 سے 24 جولائی تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں تیز ہواؤں، گرج چمک اور بارشوں کی پیشگوئی ہے۔ مون سون بارشوں کے دوسرے اسپیل میں کم وقت میں زیادہ بارش کے امکانات ہیں۔
ترجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤالدین، گجرات، گوجرانوالہ، حافظ آباد، وزیرآباد، فیصل آباد، خوشاب، سرگودھا، لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، نارووال، ساہیوال، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ننکانہ صاحب اور چنیوٹ میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔
لاہور، فیصل آباد، خوشاب، سرگودھا، شیخوپورہ، سیالکوٹ، نارووال، ساہیوال، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، نورپور تھل، بھکر، میانوالی، لیہ، بہاولپور، بہاولنگر، ڈیرہ غازی خان، ملتان، خانیوال، لودھراں، مظفرگڑھ، کوٹ ادو، رحیم یار خان اور راجن پور میں بھی بارش متوقع ہے۔
ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق راولپنڈی، گوجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ، ملتان اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے، مقامی ندی نالوں، نالہ لئی، کشمیر، مری، گلیات اور شمال مشرقی پنجاب کے برساتی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عمر عباس میلہ نے صوبہ بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایات کی ہے۔
دوسری جانب لاہور سمیت پنجاب بھر میں مون سون کی بارشوں میں وقفے کے باعث گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگیا، لاہور میں درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، زیادہ سے زیادہ 41 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔