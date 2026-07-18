کام کے دوران چوری کرنے والی گھریلو ملازمائیں گرفتار، چوری شدہ بانڈز، قیمتی اشیا برآمد

گرفتار ملزمہ ملازمت کے 3 ماہ مکمل ہونے کے بعد منصوبہ بندی کے تحت وارداتیں کرتی تھیں، پہلے بھی گرفتار ہوچکی ہے، پولیس

منور خان July 18, 2026
facebook whatsup
فوٹو: پولیس

کراچی کی بریگیڈ پولیس نے گھروں کام کے دوران چوری کی وارداتیں کرنے والی 2 گھریلو ملازماؤں کو گرفتار کرکے ان سے 75 لاکھ روپے مالیت کے چوری شدہ انعامی بانڈز اور نقدی سمیت دیگر سامان برآمد کرلیا۔

ترجمان ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس کے مطابق بریگیڈ پولیس نے خفیہ ذرائع سے ملنے والی اطلاع پر جٹ لائن کے قریب کامیاب چھاپہ مار کارروائی کے دوران گھروں میں چوری کرنے والی دو گھریلو ملازماؤں کو گرفتار کرلیا۔

ان کا کہنا تھا کہ گرفتار خواتین ملازمت کی آڑ میں موقع پا کر گھروں میں چوری کی وارداتیں کر کے فرار ہوجاتی تھیں۔

ایس ایچ او بریگیڈ سعید خان نے بتایا کہ گرفتار گھریلو ملازماؤں کی شناخت نوشین عمران اور نور فاطمہ کے نام سے ہوئی ہے جو رشتے میں ماں اور بیٹی ہیں اور وہ صدر تھانے کی حدود میں درج چوری کے مقدمے میں ملوث تھیں۔

ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے ان کے قبضے سے چوری کیے گئے 75 لاکھ روپے مالیت کے انعامی بانڈز، 87 ہزار روپے نقدی اور لوہے کی تجوری بھی برآمد کرلی ہے۔

ایس ایچ او نے بتایا کہ گرفتار ایک ملزمہ کو چند ماہ قبل متاثرہ شہری کے گھر صفائی ستھرائی کا کام دیا گیا تھا اور مالکان کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد ان کی غیر موجودگی میں چوری کی واردات انجام دی تاہم چوری کے بعد فرار ہونے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی پولیس نے حاصل کرلی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ گرفتار ملزمہ ملازمت کے تقریباً 3 ماہ مکمل ہونے کے بعد منصوبہ بندی کے تحت وارداتیں کرتی تھی جبکہ ملزمہ ماضی میں بھی جٹ لائن کے علاقے میں طلائی زیورات اور نقدی کی چوری میں گرفتار ہوچکی ہے تاہم پولیس گرفتار گھریلو ملازماؤں سے مزید تفتیش کر رہی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

درخشاں تھانے کے 4 اہلکار شہری کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے الزام میں معطل

Express News

کراچی؛ جماعت اسلامی کے دفتر پر دستی بم حملے کا ملزم گرفتار

Express News

رشتہ نہ ہونے کی رنجش، لڑکی پر تیزاب پھینکنے کا افسوسناک واقعہ، ملزم گرفتار

Express News

مراکش کے ویزے کی آڑ میں غیرقانونی طور پر اسپین جانے کا خواہشمند مسافر آف لوڈ

Express News

کراچی: سہراب گوٹھ پر پولیس مقابلے میں ہلاک 2 بھتہ خور ٹی ٹی پی کارندے نکلے

Express News

شیخوپورہ؛ جٹھانی اور ساس کا مبینہ ظلم، خاتون پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو