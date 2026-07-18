کشمیریوں نے جانوں کے نذرانے دیے تو ہمیں گھر بیٹھے آزادی ملی، وزیر دفاع

میں بنیادی طور پر کشمیری ہوں، مہاجرین کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے اور شہدائے کشمیر کی خاک بھی نہیں ہوں، خواجہ آصف

ویب ڈیسک July 18, 2026
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فوٹو فائل

وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ میں بنیادی طور پر کشمیری ہوں، کشمیری مہاجرین کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے مگر آج انتخابات میں پاکستان اور کشمیر کے لازوال رشتے کو چیلنج کیا جارہا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں آزاد کشمیر کی مہاجرین کی نشست ایل اے 36 جموں 3 کے میں کارکنوں سے خطاب کیا۔ 

خواجہ آصف نے کہا کہ چوہدری اسحاق نے پارٹی پر احسان کیا، جس کی وجہ سے آج ہم سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے ہیں، بچپن سے کشمیر کے بہت الیکشن دیکھے ہیں، جس پس منظر میں آج الیکشن ہو رہے ہیں اس سے قبل ایسے ماحول میں الیکشن نہیں ہوئے۔

وفاقی وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان اور کشمیر کے لازوال رشتے کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اسمبلی اور ٹی وی شو میں اپنے خیالات کا اظہار کر چکا ہوں اور میں بنیادی طور پر کشمیری ہوں لیکن جنہوں نے دو لاکھ جانوں کے نذرانے دیے انکی خاک کے برابر نہیں ہوں۔

خواجہ آصف نے کہا کہ کشمیری مہاجرین کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، اگر میں نے کسی جگہ کا موازنہ کیا ہے وہ اس لئے کشمیری ویلی میں پاکستان کا پرچم اٹھا کر پاکستان کا نعرہ لگا رہے ہیں انکا مقام ہے۔

خواجہ آصف نے کہا کہ جنہوں نے خون دیا ان کا مقام زیادہ ہے اور ہمیں اُن کی قیمتی جانوں کے نذرانوں کی وجہ سے گھر بیٹھے آزادی ملی ہے۔ 
 
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