کراچی:
آئی جی آزاد جموں و کشمیر پولیس نے پرتشدد اور ریاست مخالف عناصر سے مذاکرات سے انکار کردیا۔
آئی جی آزاد کشمیر پولیس لیاقت علی ملک نے ریاست مخالف عناصرسے مذاکرات کے مطالبات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پولیس اہلکاروں کو بے دردی سے شہید اوران کی لاشوں کی بے حرمتی کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جا سکتی۔
انہوں نے کہا کہ کیا کوئی اپنے بھائی کے قاتلوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کا تصور بھی کر سکتا ہے؟، پولیس کا کام سیاسی حل نکالنا نہیں ہے، سیاسی حل ہمیشہ سیاست دانوں کے ساتھ نکالا جاتا ہے، شرپسند عناصر کی جانب فورسز کی گردنیں اتارنے اور لاشیں گرانے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔
آئی جی پولیس نے کہا کہ یہ عناصر عام شہریوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، ایسے ظالموں کے ساتھ کسی سیاسی حل کی گنجائش نہیں، ماں کے جنازے پر جانے والے بے قصور شہری کو اغوا کر کے اس کی ٹانگیں توڑ دی گئیں، معصوم شہریوں پر تشدد کرنے والوں کے ساتھ ریاست پوری طاقت سے نمٹے گی۔