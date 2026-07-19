وینزویلا میں زلزلوں سے مرنے والوں کی تعداد 5 ہزار سے تجاوز کرگئی

7.2 اور 7.5 کی شدت کے زلزلوں کے بعد سے 856 عمارتوں کو نقصان پہنچا

ویب ڈیسک July 19, 2026
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گزشتہ ماہ وینزویلا میں آںے والے دو شدید زلزلوں سے مرنے والوں کی تعداد 5,069 ہو گئی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ڈیلسی روڈریگوز کی عبوری حکومت نے ایک بیان میں کہا کہ زخمیوں کی تعداد 16,740 پر برقرار ہے۔

جاری بحالی اور ملبہ صاف کرنے کی کارروائیوں سے ملنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے خاص طور پر ساحلی ریاست لا گویرا میں جو کیریبین سمندر کے قریب زلزلوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔

جمعے تک کُل 1,331 آفٹر شاکس ریکارڈ کیے گئے تھے۔

وینزویلا کی حکومت کا کہنا ہے کہ 24 جون کو آنے والے 7.2 اور 7.5 کی شدت کے زلزلوں کے بعد سے 856 عمارتوں کو نقصان پہنچا اور 190 مکمل طور پر منہدم ہوئیں۔ سینکڑوں دیگر قسم کے ڈھانچے جیسے پل اور سڑکیں بھی متاثر ہوئیں۔
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