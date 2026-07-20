’انگلی نہیں ٹوٹی‘، علی حیدرآبادی نے اہلیہ کی میڈیکل رپورٹ کو عدالت میں چیلنج کر دیا

ٹک ٹاکر علی حیدر آبادی نے اپنی اہلیہ کی میڈیکل رپورٹ کو لاہور کی ضلع کچہری میں چیلنج کرتے ہوئے نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی درخواست دائر کر دی۔
علی حیدر آبادی نے اپنے وکیل رانا انتظار حسین کے ذریعے عدالت میں درخواست جمع کرائی جس میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ ان کی اہلیہ کی انگلی فریکچر ہونے سے متعلق میڈیکل رپورٹ حقائق کے منافی ہے۔
درخواست گزار کے مطابق ان کی اہلیہ کی انگلی ٹوٹی ہی نہیں، لہٰذا موجودہ میڈیکل رپورٹ درست نہیں اور اس کی دوبارہ جانچ کرائی جائے۔
ٹک ٹاکر نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ معاملے کی شفاف تحقیقات کے لیے نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم جاری کیا جائے تاکہ حقائق سامنے آسکیں۔