فیکٹ چیک: امریکا-ایران حملوں سے جوڑی جانے والی یہ ویڈیو دراصل کہاں کی ہے؟

ویڈیو کا تعلق مشرق وسطیٰ سے نہیں بلکہ اسپین سے ہے

ویب ڈیسک July 20, 2026
facebook whatsup

سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی یہ وائرل ویڈیو، جو امریکا اور ایران کے درمیان ہونے والی جنگ سے منسلک کی جا رہی ہے، دراصل اسپین کی ہے۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی پوسٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ امریکا کی جانب سے ایران میں 140 مقامات پر حملے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک ویڈیو بھی ڈالی گئی، جس میں آگ لگے ہوئے مقامات دکھائے گئے۔

اے ایف پی کی تحقیقات کے مطابق یہ دعویٰ غلط ہے۔ ویڈیو کا تعلق مشرق وسطیٰ سے نہیں بلکہ اسپین کے جنوبی صوبے المیریا میں لگنے والی والڈ فائر سے ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ویڈیو سب سے پہلے 9 جولائی 2026 کو ہسپانوی سیاستدان روڈریگو الونسو فرنانڈیز نے انسٹاگرام پر شیئر کی تھی جس میں لاس گالاردوس کے علاقے میں بھڑکنے والی آگ کو دکھایا گیا تھا، جو بعد میں قریبی قصبے انتاس تک پھیل گئی تھی۔

رپورٹس کے مطابق اس آگ کے باعث 50 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، جبکہ اندلس کے علاقے میں لگنے والی اس آگ سے 13 افراد ہلاک اور 7 ہزار ہیکٹر سے زائد رقبہ متاثر ہوا۔

اے ایف پی نے جغرافیائی شواہد، گوگل میپس اور دیگر ذرائع سے بھی تصدیق کی کہ وائرل ویڈیو اسپین میں لگنے والی اسی جنگل کی آگ کی ہے جسے غلط طور پر امریکا اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی سے منسلک کیا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیکٹ چیک: امریکا-ایران حملوں سے جوڑی جانے والی یہ ویڈیو دراصل کہاں کی ہے؟

Express News

بھارت میں آنے والے سیلاب کی یہ وائرل ویڈیو اصلی ہے یا نکلی؟ حقیقت جانیے

Express News

200 یونٹس سے زیادہ بجلی کا استعمال اور پروٹیکٹڈ سہولت ہمیشہ کےلیے ختم؟ کے الیکٹرک کی وضاحت آگئی

Express News

کیا خالی پیٹ چائے پینا واقعی صحت کے لیے نقصان دہ ہے؟ سچ جانیے

Express News

حوثیوں کے ابھا ایئرپورٹ حملے سے جوڑی جانے والی وائرل ویڈیوز پرانی اور گمراہ کن قرار

Express News

کیا آپ کے پاس بھی ای چالان کا میسیج آیا ہے؟ ادائیگی سے پہلے حقیقت جان لیجئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو