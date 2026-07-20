کراچی میں ایک اور شہری ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق، رواں سال میں قتل ہونے والوں کی تعداد 43 ہوگئی

متوفی نسیم اے سی مکینک تھا اور اپنے ہیلپر کے ساتھ پی ای سی ایچ ایس سے جارہا تھا، ڈکیتوں نے لوٹ مار کر کے فائرنگ کی

منور خان July 21, 2026
facebook whatsup

شہر قائد میں ایک اور شہری کو ڈکیتی مزاحمت پر مسلح افراد نے قتل کردیا جس کے بعد رواں سال میں اب تک مزاحمت پر مارے جانے والے شہریوں کی تعداد 43 تک پہنچ گئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق  فیروز آباد میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہوگیا جس کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کی گئی۔

اس حوالے سے ایس ایچ او فیروز آباد عدیل افضال نے بتایا کہ پی ای سی ایچ ایس بلاک 2 کے قریب فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص جاں بحق ہوگیا جس کی شناخت 45 سالہ نسیم عباسی کے نام سے کی گئی۔

ابتدائی تفتیش کے مطابق واقعہ ڈکیتی کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پیش آیا ہے، مقتول جیکب لائن کا رہائشی اور ایئر کنڈیشن مکینک تھا جو موٹر سائیکل پر اپنے ہیلپر کے ہمراہ جا رہا تھا کہ اس دوران موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے اس سے پرس اور موبائل فون جبکہ ہیلپر سے بھی موبائل فون چھین لیا اور جاتے ہوئے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں نسیم عباسی جاں بحق ہوگیا۔

انہوں نے بتایا کہ واقعے کے بعد کرائم سین یونٹ کو طلب کر کے شواہد حاصل کیے گئے ہیں جبکہ جائے وقوعہ سے 30 بور پستول کے 3 خول ملے ہیں تاہم پولیس جائے وقوعہ سمیت ڈاکوؤں کے فرار ہونے والے راستوں پر سی سی ٹی وی کیمروں کو تلاش کر کے فوٹیجز حاصل کر رہی ہے تاکہ ڈاکوؤں کی شناخت میں مدد مل سکے جبکہ پولیس عینی شاہدین سے بھی مزید معلومات حاصل کر رہی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں ایک اور شہری ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق، رواں سال میں قتل ہونے والوں کی تعداد 43 ہوگئی

Express News

وفاقی وزرا کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے آزاد کشمیر کا معاملہ پیچیدہ ہورہا ہے، بلاول بھٹو

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان، ڈیزل 5 روپے 71 پیسے مہنگا

Express News

پاکستان نے مہنگی ترین ایل این جی گیس خرید لی

Express News

9 مئی کمیشن بنانے، فوٹیجز سامنے لانے کے مطالبے پر مذاکرات رک گئے، پی ٹی آئی عہدے دارکا انکشاف

Express News

کینیڈین وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل سے ملاقات، امن و استحکام کے فروغ میں تعمیری کردار کو سراہا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو