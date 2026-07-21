انجمن تاجران مظفرآباد نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی 22جولائی کی ہڑتال مسترد کردی

کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ہرطبقہ فکر کی جانب سے مکمل طور پر مسترد کیا جارہاہے

ویب ڈیسک July 21, 2026
facebook whatsup

انجمن تاجران مظفرآباد نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی 22جولائی کی ہڑتال کی کال مسترد کردی۔مرکزی انجمن تاجران مظفر آباد نے کالعدم ایکشن کمیٹی کی 22جولائی کی لاک ڈاؤن کال سے خود کو واضح طور پرالگ کرلیا۔

کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ہرطبقہ فکر کی جانب سے مکمل طور پر مسترد کیا جارہاہے۔مرکزی انجمن تاجران مظفرآباد کے عہدیداروں نے کہا کہ قائم مقام چیئرمین مرکزی انجمن تاجران مظفرآباد گوہرکشمیری ہی تمام تاجروں کے متفقہ رہنما ہیں۔ہمارے فیصلے کے مطابق 22جولائی کو مظفرآباد میں تمام مارکیٹیں ودکانیں کھلی رہیں گی۔

تاجروں کا کہنا ہے کہ صرف مرکزی انجمن تاجران مظفرآباد ہی تاجروں کو کسی قسم کی کال دینے کی مجاز ہے۔مظفرآباد میں کاروباری سرگرمیاں جاری ہیں اور حالات کافی بہتر ہوچکے ہیں۔تاجراپنے رہنما گوہرکشمیری کے ہر حکم کے پابند ہیں۔

ماہرین کی رائے کے مطابق عوام کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا شرانگیزایجنڈاجان چکے ہیں۔مرکزی انجمن تاجران مظفرآباد کا یہ فیصلہ کشمیر کے کاروباری شخصیات اور عوام کے لئے خوش آئند اور امن کا پیغام ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں دوست کے گھر چوری کرنے والا ملزم گرفتار، 36 لاکھ روپے برآمد

Express News

خیبرپختونخوا میں بارش کا سلسلہ جاری، سیلابی صورتحال، 12 افراد جاں بحق

Express News

گلگت بلتستان کے عوام کی فلاح کیلئے نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کیلئے پرعزم ہیں، وزیراعظم

Express News

وزیراعظم کا ایران-امریکا کشیدگی پر اظہار تشویش، فریقین پر تحمل پر زور

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان

Express News

پی ٹی اے اور میٹا کے درمیان فریم ورک پر دستخط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو