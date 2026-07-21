مشرقِ وسطیٰ کشیدگی اور خراب موسم، ملک بھر میں فلائٹ آپریشن متاثر

45 پروازیں منسوخ، 125 تاخیر کا شکار، مختلف ایئرپورٹس پر شدید خلل

ویب ڈیسک July 21, 2026
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فوٹو: فائل

مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی اور ملک بھر میں خراب موسمی حالات کے باعث فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر ہوگیا۔

ذرائع کے مطابق آج ملک بھر میں 45 پروازیں منسوخ جبکہ 125 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں، جبکہ 2 پروازوں کو متبادل ایئرپورٹس پر اتارنا پڑا۔

کراچی سے دبئی، شارجہ، جدہ، استنبول اور ابوظہبی جانے والی 23 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں، جبکہ دبئی سے کراچی آنے والی 2 پروازوں کو اسلام آباد منتقل کیا گیا۔

اسلام آباد میں شارجہ، جدہ، کابل، بحرین، مانچسٹر اور لندن کی 41 پروازیں تاخیر کا شکار رہیں، جہاں رات کے وقت طوفانِ باد و باراں اور دن میں دھند نے فلائٹ آپریشن متاثر کیا۔

لاہور میں بارش کے باعث دبئی، شارجہ، ابوظہبی، دمام اور مسقط کی 15 پروازیں متاثر ہوئیں، جبکہ پشاور ایئرپورٹ پر طوفان کے الرٹ کے باعث 7 پروازوں میں تاخیر ہوئی۔

دیگر شہروں میں بھی صورتحال متاثر رہی، ملتان میں 11، سیالکوٹ میں 13 جبکہ فیصل آباد اور کوئٹہ کی 2،2 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔
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