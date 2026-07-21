خیبرپختونخوا حکومت کا ریسکیو آپریشن کیلیے 2 ہیلی کاپٹرز خریدنے کا فیصلہ

حکومت نے ریسکیو آپریشن کیلیے ڈرونز خریدنے کا فیصلہ کیا تھا، کیا ہوا اُس کی خریداری کا؟ اسپیکر کا وزیر قانون سے سوال

ویب ڈیسک July 21, 2026
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پشاور: خیبرپختونخوا حکومت نے ریسکیو آپریشن کے لیے 2 ہیلی کاپٹرز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اسپیکر بابر سواتی کی زیر صدارت خیبرپختونخوا اسمبلی کے اجلاس میں وزیر قانون نے ایوان کو بتایا کہ حکومت نے ریسکیو آپریشن کے لیے دو ہیلی کاپٹرز خریدنے کا فیصلہ کیا جس کی سمری منظوری کیلیے وزیراعلیٰ سہیل خان آفریدی کو بھیج دی ہے۔

اس پر اسپیکر اسمبلی نے سوال کیا کہ صوبائی حکومت نے ریسکیو سروسز کے کیے ڈرون خریدنے کا فیصلہ کیا تھا، کیا ریسکیو کے لیے ڈرون خریدے گئے ہیں اگر نہیں تو کیوں نہیں خریدے گئے؟

انہوں نے کہا کہ حکومت ہیلی کاپٹر کیوں نہیں خریدتی کیا حکومت کے پاس پیسے نہیں۔ اسپیکر نے وزیر قانون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کالام میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے آرمی سے رابطہ کرلیں۔
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