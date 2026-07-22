غیر ملکی وفود کی آمدورفت، وفاقی دارالحکومت میں آج شاہراہوں کا ٹریفک پلان جاری کر دیا گیا

شہری سفر کے لیے 20 سے 25 منٹ اضافی وقت رکھ کر گھر سے روانہ ہوں، ٹریفک پولیس

ویب ڈیسک July 22, 2026
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اسلام آباد:

غیرملکی وفود کی آمدورفت کے باعث وفاقی دارالحکومت میں آج مختلف اوقات میں اہم شاہراہوں پر ٹریفک ڈائیورشنز نافذ کی جائیں گی جس کے پیش نظر شہریوں کو متبادل راستے اختیار کرنے اور اضافی وقت کے ساتھ سفر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

اسلام آباد ٹریفک پولیس کے مطابق کلب روڈ سے کشمیر چوک اور سرینا چوک سے زیرو پوائنٹ تک مختلف اوقات میں ٹریفک ڈائیورشنز لگائی جائیں گی۔

پولیس نے شہریوں کے لیے متبادل راستے بھی تجویز کیے ہیں۔ بھارہ کہو اور ترامڑی پارک روڈ سے اسلام آباد آنے والے شہری مری روڈ، فیض آباد اور ایکسپریس ہائی وے استعمال کریں جبکہ سری نگر ہائی وے سے سرینا اور ریڈ زون جانے والے افراد فیصل ایونیو کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔

ٹریفک پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سفر کے لیے 20 سے 25 منٹ اضافی وقت رکھ کر گھر سے روانہ ہوں تاکہ غیر ضروری پریشانی سے بچا جا سکے۔

پولیس کے مطابق ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے اور شہریوں کی رہنمائی کے لیے اسلام آباد ٹریفک پولیس کے افسران مختلف مقامات پر موجود ہوں گے جبکہ مزید معلومات اور تازہ ترین ٹریفک اپ ڈیٹس کے لیے شہری اسلام آباد پولیس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے بھی رابطے میں رہیں۔
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