وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی ہم منصب سے ملاقات، دو طرفہ معاشی تعاون پر تبادلہ خیال

موجودہ صورتحال کے پاکستانی معیشت پر مرتب ہونے والے منفی اثرات کی بھی نشاندہی کی گئی

ویب ڈیسک July 22, 2026
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اسلام آباد:

وفاقی وزیرِ خزانہ و محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب نے اپنے امریکی ہم منصب سکاٹ بیسنٹ سے اہم ملاقات کی جس میں دوطرفہ معاشی تعاون، امریکی سرمایہ کاری، مالیاتی استحکام اور تذویراتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔

ملاقات کے دوران وزیرِ خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکی وزیرِ خزانہ کو پاکستان کی معیشت میں آنے والے استحکام، اصلاحاتی اقدامات اور پائیدار، برآمدات پر مبنی اقتصادی ترقی کے سفر سے آگاہ کیا۔

انہوں نے خطے کی موجودہ صورتحال کے پاکستانی معیشت پر مرتب ہونے والے منفی اثرات کی بھی نشاندہی کی اور کہا کہ پاکستان بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹوں تک بہتر رسائی، زرمبادلہ کے ذخائر میں مزید بہتری اور خودمختار کریڈٹ ریٹنگ میں اضافے کے لیے امریکی تعاون کا خواہاں ہے۔

دونوں وزرائے خزانہ نے پاکستان اور امریکا کے درمیان معاشی تعاون کو مزید مضبوط بنانے، امریکی سرمایہ کاری میں اضافے اور مشترکہ تذویراتی منصوبوں پر تیزی سے پیش رفت یقینی بنانے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔
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