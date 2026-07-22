’’کراچی کو آپ نے مذاق بناکر رکھ دیا ہے‘‘ مشی خان مرتضیٰ وہاب پر برس پڑیں

اداکارہ کی سائیکل ایمبولینس سروس متعارف کرانے پر میئر کراچی پر کڑی تنقید

ویب ڈیسک July 22, 2026
facebook whatsup

میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کی جانب سے شہر میں سائیکل ایمبولینس سروس متعارف کرانے کے اقدام پر اداکارہ مشی خان نے سخت ردعمل دیا ہے۔

مشی خان نے سوشل میڈیا پر اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں سائیکل ایمبولینس سروس شروع کرنا شہریوں کے ساتھ مذاق ہے، سائیکل کے اوپر مریض بچنا بھی ہوگا تو نہیں بچے گا۔

مشی خان کا کہنا تھا کہ کیا آپ چھوٹی اور تنگ گلیوں میں سائیکل چلانے کیلئے باہر سے سائیکل ریسنگ والوں کو بلائیں گے؟۔ 

انہوں نے کہا کہ مریضوں کو فوری اور تیز رفتار طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے، سائیکل ایمبولینس کے ذریعے مریض کو لے جانا مشکل اور وقت طلب ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ بہتر ہوتا کہ سائیکل کے بجائے موٹر بائیک ایمبولینس سروس شروع کی جاتی جو ٹریفک اور تنگ گلیوں میں تیزی سے حرکت کر سکتی جس سے مریض کو جلد قریبی اسپتال تک پہنچایا جاسکتا۔

مشی خان نے مرتضیٰ وہاب کو مشورہ دیتے ہوئے کہ آپ اس طرح کے مذاق مت کیا کریں شہریوں کے ساتھ اور بہتر ہے کہ آپ کوئی کامیڈی شو شروع کردیں۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امیتابھ بچن کا سرجری اور آئی سی یو میں قیام کا انکشاف، مداح تشویش میں مبتلا

Express News

معروف سابق ماڈل کی افسوسناک حالت نے سب کو چونکا دیا، کہانی آپ کو افسردہ کردے گی

Express News

جان ابراہم نے ممبئی کے پوش علاقے باندرہ میں 84 کروڑ روپے کا بنگلہ خرید لیا

Express News

شاہ رخ خان کی فلم ’کنگ‘ کا اختتامی مرحلہ، بیرونِ ملک آخری شوٹنگ اگست میں متوقع

Express News

زینڈایا اور جیکب نے ٹام ہالینڈ کو ’اسپائیڈرمین‘ کا اختتام بتانے سے روک دیا، ویڈیو وائرل

Express News

ریان رینالڈز نے ڈیڈ پول کے مداحوں کو چوتھی فلم کی خوشخبری سنادی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو