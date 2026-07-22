نجی سوسائٹی  سے 2 سالہ بچے کے اغوا کا کیس؛ ملزمان  کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور

ملزمان میں احتشام اور اس کے دو سہولت کار عبدالحسن اور افتخار شامل ہیں، پولیس

ویب ڈیسک July 22, 2026
facebook whatsup
کراچی:

نجی سوسائٹی سے 2 سالہ بچے کے اغوا برائے تاوان کے کیس میں عدالت نے ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرلیا۔

منگھوپیر کی نجی سوسائٹی سے 2 سالہ اذان کے اغوا برائے تاوان کے مقدمے میں گرفتار  3 ملزمان کو سخت سیکیورٹی میں عقبی راستے سے عدالت پہنچایا گیا، جہاں انہیں چہرے ڈھانپ کر پیش کیا گیا۔

جوڈیشل مجسٹریٹ غربی فدا حسین نے مقدمے کی سماعت بند کمرے میں کی۔

سماعت کے دوران تفتیشی افسر نے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ مرکزی ملزم احتشام مدعی مقدمہ کا دوست ہے، جبکہ شریک ملزم عبدالوہاب مرکزی ملزم کا برادر نسبتی ہے۔

تفتیشی افسر کے مطابق شریک ملزم افتخار نے ملزمان کو گھارو میں سہولت کاری فراہم کی تھی، اس لیے مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ عدالت نے ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔

بعد ازاں عدالت نے فیصلہ جاری کرتے ہوئے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کمسن بچے کے اغوا برائے تاوان کے مقدمے میں ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان میں احتشام اور اس کے دو سہولت کار عبدالحسن اور افتخار شامل ہیں۔

پولیس کے مطابق ملزم احتشام بچے کے والد کا دوست ہے اور بچے کی تلاش کے دوران خود بھی اہل خانہ کے ساتھ شریک رہا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے اپنے سالے اور اس کے دوست کی مدد سے اغوا کا ڈرامہ رچایا تھا۔ کمسن اذان کو بعد ازاں گھارو کے علاقے سے بازیاب کرایا گیا تھا۔

پولیس کے مطابق ملزم احتشام نے بیرون ملک اپنے ایک دوست کے واٹس ایپ نمبر سے بچے کے والد سے 50 لاکھ روپے تاوان طلب کیا تھا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے 18 جولائی کو نیا ناظم آباد میں بچے کو اس کے گھر کے باہر سے اغوا کیا تھا، جبکہ واقعے کا مقدمہ تھانہ منگھوپیر میں درج کیا گیا تھا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں دوست کے گھر چوری کرنے والا ملزم گرفتار، 36 لاکھ روپے برآمد

Express News

خیبرپختونخوا میں بارش کا سلسلہ جاری، سیلابی صورتحال، 12 افراد جاں بحق

Express News

گلگت بلتستان کے عوام کی فلاح کیلئے نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کیلئے پرعزم ہیں، وزیراعظم

Express News

وزیراعظم کا ایران-امریکا کشیدگی پر اظہار تشویش، فریقین پر تحمل پر زور

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان

Express News

پی ٹی اے اور میٹا کے درمیان فریم ورک پر دستخط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو