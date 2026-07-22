زنگ آلود تیر سے شیر کا شکار نہیں ہوسکتا، خواجہ سعد رفیق کا طنز

مڑے ہوئے زنگ آلود تیروں سے لومڑی اور گیڈر کا شکار ہوسکتا ہے اور یہ بھی آپ سے نہیں ہوسکتا، ٹویٹ

ویب ڈیسک July 22, 2026
facebook whatsup
فوٹو:فائل

سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ ن کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے ایک طنزیہ پوسٹ میں کہا ہے کہ زنگ آلود تیر سے شیر کا نہیں لومڑیوں کا شکار ہوتا ہے اور یہ آپ سے نہیں ہوگا۔

بلاول بھٹو کی آزاد کشمیر کے علاقے میر پور میں تقریر کے بعد سماجی رابطے کی سائٹ پر ایک طنزیہ پوسٹ میں خواجہ سعد رفیق نے لکھا کہ مُڑے تُڑے زنگ آلُود تیر گیدڑوں اور لومڑیوں کا شکار کرسکتے ہوں گے۔

انہوں نے لکھا کہ ان تیروں سے شیر کا شکار نہیں ہوسکتا اور ویسے بھی آپ سے یہ نہیں ہوگا۔

واضح رہے کہ آزاد کشمیر میں پیپلزپارٹی کی انتخابی مہم جاری ہے جس کے دوران بلاول بھٹو اب تک دو جلسوں سے خطاب کرچکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر میں بھی ویسے ہی شیر کا شکار کریں گے جیسے گلگت بلتستان میں کیا تھا۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کسی بھی وقت ہڑتال کی کال دی جائے گی، پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر ٹرانسپورٹ اتحاد کا ردعمل

Express News

6 روز میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 63 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا

Express News

لاہور؛ نجی کمپنی کا سیکیورٹی گارڈ کا مبینہ اغوا، مقدمہ درج

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل تیسرے روز بڑا اضافہ

Express News

جماعت اسلامی کے سیکریٹری جنرل امیرالعظیم انتقال کرگئے

Express News

سعد رفیق کا بیان سیاسی دیوالیہ پن اور قومی یکجہتی کے خلاف ہے، شرجیل میمن

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو