لاہور؛ پولیس اہلکار کی فائرنگ سے طالب علم زخمی، کانسٹیبل گرفتار

حسنین نامی طالب علم نجی سوسائٹی سے لکھوال جا رہا تھا، پولیس

ویب ڈیسک July 23, 2026
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فوٹو: فائل
لاہور:

رائے ونڈ میں پولیس اہلکار کی فائرنگ سے طالب علم زخمی ہوگیا جبکہ کانسٹیبل کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا گیا۔

پولیس کے مطاق حسنین نامی طالب علم نجی سوسائٹی سے لکھوال جا رہا تھا کہ موٹر سائیکل پر سوار پولیس اہلکار زاہد اور اس کے ساتھی نے روکا، اہلکار زاہد نے طالب علم پر فائرنگ کر دی جس سے وہ زخمی ہوگیا۔

زخمی طالب علم کو شریف میڈیکل سٹی اسپتال بھجوا دیا گیا جبکہ کانسٹیبل زاہد کو گرفتار کر لیا۔

ایس پی صدر شاہ رخ خان کے مطابق مقدمہ درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے، کانسٹیبل پیرو پولیس میں تعینات ہے، قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔
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