عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ: چاروں پاکستانی  کھلاڑی مقابلوں سے باہر ہوگئے

اب پاکستان 26 جولائی سے  شروع ہونے والے ٹیم ایونٹ میں قسمت آزمائی کرے گا

زبیر نذیر خان July 23, 2026
facebook whatsup

عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں شریک چاروں پاکستانی  کھلاڑی مقابلوں سے باہر ہوگئے،پری کوارٹر فائنل میں نعمان خان کو ٹاپ سیڈ عالمی جونیئر و دفاعی چیمپین مصر کے محمد ذکریا نے بآسانی 0-3 سے ٹھکانے لگادیا۔

موصولہ اطلاعات کے مطابق کینیڈا کے شہر نیاگرا آن دی لیک میں جاری 12 روزہ  عالمی جونیئر اسکواش چیمپئین شپ  کے پری کوارٹر فائنل میں مصر کے محمد ذکریا نے نعمان خان پری کوارٹر فائنل میں  پہلے گیم میں 4-11 سے قابو کرنے کے بعد دوسرے گیم میں 5-11 سے فتح حاصل کی اور پھر تیسرے گیم میں 6-11 سے کامیابی پا کر اگلے مرحلے میں جگہ بنالی۔

انفرادی ایونٹ کے راؤنڈ آف 32 میں پاکستان کے تین کھلاڑی محمد عمیر عارف،یحییٰ خان  اور عبداللہ نواز ناکامی سے دوچار ہو کر ایونٹ سے باہر ہوگئے تھے۔

اب پاکستان 26 جولائی سے  شروع ہونے والے ٹیم ایونٹ میں قسمت آزمائی کرے گا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاکستانی اسپنر عثمان طارق کی پریکٹس پر جوڈ بیلنگھم کا تبصرہ!

Express News

سندھ حکومت کی جانب سے سالانہ اسپورٹس کلینڈر کی منظوری

Express News

کامن ویلتھ گیمز: پاکستانی باکسر افضل خان کا فاتحانہ آغاز

Express News

’اکیلا میسی کچھ نہیں کر سکتا‘، فٹبال لیجنڈ کا بیان

Express News

فیفا ورلڈ کپ 2026 کی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان

Express News

الزاری جوزف کا پاکستان کیخلاف ٹیسٹ سیریز کیھلنے سے انکار، سیمی کا اظہار برہمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو