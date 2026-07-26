لاہور، بارش کا خطرہ ٹلا نہیں ، پی ڈی ایم اے کا الرٹ برقرار

تمام فیلڈ اسٹاف کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے، ایم ڈی واسا

ویب ڈیسک July 26, 2026
facebook whatsup
لاہور:

لاہور سمیت پنجاب بھر میں مون سون کا سسٹم بدستور موجود ہے، جس کے باعث آج بھی صوبے کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں مون سون کا نسبتاً کمزور سسٹم موجود ہے تاہم شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی سے تیز بارش متوقع ہے۔

موسمیاتی پیش گوئی کے مطابق دوپہر کے بعد اور سہ پہر تک بارش کا سلسلہ تھمنے کا امکان ہے تاہم شہریوں کو موسم کی صورتحال کے پیشِ نظر احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

دوسری جانب ایم ڈی واسا غفران احمد نے ممکنہ بارشوں کے پیش نظر نکاسیٔ آب کے انتظامات یقینی بنانے کے لیے تمام فیلڈ اسٹاف کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے فوری طور پر نمٹا جا سکے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق آج لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔

 

ادھر پی ڈی ایم اے کی جانب سے 27 جولائی تک مون سون بارشوں کے حوالے سے الرٹ برقرار ہے، جبکہ متعلقہ اداروں کو ممکنہ موسمی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ

Express News

بیوی کو طلاق دینے پر ندامت، 22 سالہ لڑکے نے تھوڑی دیر بعد خودکشی کرلی

Express News

آزاد کشمیر الیکشن میں ڈیوٹی کیلیے چاروں صوبوں سے 16 ہزار اہلکار مظفر آباد پہنچ گئے

Express News

پاکستانی بندرگاہیں وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح بن گئیں، بحری شعبے میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار

Express News

شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش ناکام، فورسز کی کارروائی میں خودکش سمیت 4 خوارج ہلاک

Express News

پاکستان اور امریکا کے تعلقات مزید مضبوط ہونے جا رہے ہیں، امریکی رکن کانگریس

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو