روس جنگ میں 30 ہزار شمالی کوریائی فوجیوں کو شامل کرنے کی تیار کررہا ہے، یوکرینی صدر

یوکرین کے صدر ولادمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ روس یوکرین کے خلاف اپنی جنگ میں مزید 30,000 شمالی کوریائی فوجیوں کو لانے کی تیاری کر رہا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق زیلنسکی نے کہا کہ پیانگ یانگ بھی جنگی کوششوں کی حمایت کے لیے مزید میزائل لانچر ماسکو بھیجنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔
زیلنسکی نے ایک ایکس پوسٹنگ میں یہ ریمارکس دیئے کہ ماسکو پچھلے مہینے سے جنوب مغرب میں ایک سرحدی علاقے میں فوجیوں کو تعینات کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔
زیلنسکی نے پوسٹ میں کہا کہ روس شمالی کوریا سے مزید 30,000 فوجیوں کو لانا چاہتا ہے۔ جون سے، روس کے وورونز علاقے میں ان کے استقبال کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا بیلسٹک میزائلوں کے لیے اضافی لانچر روس کو منتقل کرنے کی بھی تیاری کر رہا ہے۔
زیلنسکی نے خبردار کیا کہ یہ نہ صرف یوکرین کے لیے خطرہ ہے۔ روس شمالی کوریا کو جنگ چھیڑنے، اپنے ہتھیاروں کو بہتر بنانے اور ان کے استعمال میں حقیقی جنگی تجربہ حاصل کرنے کا طریقہ سیکھنے میں مدد کر رہا ہے۔