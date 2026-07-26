رومانیہ نے مسلسل تیسرے دن فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والا تیسرا ڈرون مار گرایا

رومانیہ کی فضائیہ کے ایک ایف 16 لڑاکا طیارے نے تیسرے دن مسلسل تیسرا ڈرون مار گرایا جو پیشگی اجازت کے بغیر ملک کی فضائی حدود میں داخل ہوا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق رومانیہ کی وزارت دفاع نے اس واقعے کا باضابطہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ چند دنوں میں ملک میں اس طرح کا تیسرا واقعہ ہے جس نے مسلح افواج کے الرٹ لیول کو بڑھا دیا ہے۔
ڈرون کو روکنے اور گرانے کی تفصیلات وزارت دفاع کی طرف سے جاری کردہ ایک سرکاری بیان میں بتائی گئیں۔ حکام نے مداخلت کی کارروائی کو واضح کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ ڈرون کو بحفاظت مار گرایا گیا۔ سولینا شہر سے 12 کلومیٹر شمال مشرق میں، ملک کی قومی فضائی حدود کے اندر، خاص طور پر بحیرہ اسود کے علاقائی پانیوں کے اوپر۔
خطے میں فضائی حدود کی خلاف ورزیوں میں اضافہ یہ بار بار ہونے والا واقعہ نیٹو کے مشرقی کنارے پر ممالک کی فضائی حدود کی مسلسل خلاف ورزی کے بارے میں سنگین سوالات اٹھاتا ہے، کیونکہ رومانیہ کے حکام اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے اور اپنی قومی سلامتی اور اپنے علاقائی پانیوں اور فضائی حدود کے استحکام کے لیے کسی بھی غیر مجاز نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے کسی بھی ممکنہ فوجی اور شہری کی حفاظت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔