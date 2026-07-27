گرفتاری کی دھمکیوں کے باوجود اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کروں گا، نیتن یاہو کا دوٹوک اعلان

اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ رواں سال نیویارک میں ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کا ارادہ رکھتے ہیں اور بین الاقوامی فوجداری عدالت کے وارنٹ گرفتاری سے متعلق خدشات کو مسترد کرتے ہیں۔
امریکی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں نیتن یاہو نے کہا کہ انہیں نیویارک کے میئر زہران ممدانی کی جانب سے ماضی میں دی گئی گرفتاری کی دھمکیوں پر کوئی تشویش نہیں، کیونکہ خود ممدانی بعد میں یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ نیویارک شہر کے میئر کو کسی غیر ملکی سربراہِ حکومت کو گرفتار کرنے کا قانونی اختیار حاصل نہیں۔
اسرائیلی وزیراعظم نے الزام عائد کیا کہ زہران ممدانی نیویارک میں مختلف مذہبی اور نسلی برادریوں کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
نیتن یاہو نے کہا کہ ایک میئر کی حیثیت سے ممدانی کو شہر کے تمام شہریوں، خواہ وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں یا کسی بھی دوسرے پس منظر سے تعلق رکھتے ہوں، کی نمائندگی کرنی چاہیے، لیکن ان کے بقول ممدانی ایک گروہ کو دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
واضح رہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے 2024 میں غزہ جنگ کے تناظر میں اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کے خلاف مبینہ جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات پر وارنٹ گرفتاری جاری کیا تھا۔ اسرائیل ان الزامات اور آئی سی سی کے مؤقف کو مسترد کرتا آیا ہے۔
اس سے قبل زہران ممدانی نے کہا تھا کہ اگر نیتن یاہو نیویارک آئے تو انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے، تاہم بعد میں انہوں نے واضح کیا کہ شہر کی انتظامیہ کے پاس ایسا کرنے کا قانونی اختیار موجود نہیں، جبکہ وفاقی حکومت اس حوالے سے کارروائی کر سکتی ہے۔
دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ نیتن یاہو کو امریکا کے دورے کے دوران گرفتار نہیں کیا جائے گا۔
نیتن یاہو کے حالیہ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے اپنے فیصلے پر قائم ہیں، جبکہ ان کے ممکنہ دورۂ امریکا اور آئی سی سی کے وارنٹ کے حوالے سے سیاسی اور قانونی بحث بدستور جاری ہے۔