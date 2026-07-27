مون سون بارشیں: پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی، متعدد مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب

دریاؤں کے پاٹ میں موجود شہری فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں، ڈی جی پی ڈی ایم اے

ویب ڈیسک July 27, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
لاہور:

لاہور: مون سون بارشوں کے باعث پنجاب کے مختلف دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال برقرار ہے تاہم گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر پانی کا بہاؤ مستحکم رہا ہے۔

 پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ اور تونسہ کے مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کا بہاؤ بالترتیب 2 لاکھ 73 ہزار، 3 لاکھ 13 ہزار اور تونسہ بیراج پر 3 لاکھ 64 ہزار کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔

دریائے چناب میں سیلابی صورتحال میں کمی آ رہی ہے اور اب یہ نچلے درجے پر آ چکی ہے۔ خانکی، قادر آباد اور تریموں کے مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب برقرار ہے، جہاں پانی کا بہاؤ 1 لاکھ 20 ہزار، 1 لاکھ 23 ہزار اور 1 لاکھ 84 ہزار کیوسک ہے، جبکہ مرالہ کے مقام پر پانی معمول کے مطابق ہے۔

پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے ستلج اور جہلم میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے، جبکہ دریائے راوی میں سدھنائی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے جہاں پانی کا بہاؤ 60 ہزار کیوسک ریکارڈ کیا گیا، تاہم جسڑ، شاہدرہ اور بلوکی کے مقامات پر صورتحال معمول پر ہے۔

ادھر وزیرآباد کے نالہ پلکھو میں اونچے درجے جبکہ نارووال کے نالہ بسنتر میں نچلے درجے کے سیلاب کی صورتحال ہے۔ نالہ پلکھو میں پانی کا بہاؤ 5 ہزار اور بسنتر میں 3 ہزار کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔

ڈی جی پی ڈی ایم اے عمر عباس میلہ کے مطابق بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوا، تاہم دریائے چناب کے اپر کیچمنٹس میں بارشیں رکنے سے طغیانی میں کمی آ رہی ہے۔

انہوں نے ہدایت کی ہے کہ دریاؤں کے پاٹ میں موجود شہری فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں، جبکہ فلڈ ریلیف کیمپس میں بنیادی سہولیات اور ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ شہریوں کو دریاؤں، نہروں اور ندی نالوں کے قریب جانے سے گریز کرنے، کشتیوں میں لائف جیکٹس کے استعمال کو یقینی بنانے اور بچوں کو پانی میں نہانے سے روکنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

چھوٹے دکانداروں کے لیے خصوصی ٹیکس طریقہ کار متعارف

Express News

بانی پی ٹی آئی رہائی فورس کیس، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے آئینی عدالت میں جواب جمع کرادیا

Express News

2030 تک پاکستان کی آبادی 30 کروڑ تک پہنچنے کا امکان

Express News

میر پور، بھمبر میں استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار گرفتار

Express News

راولاکوٹ میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حملے میں رینجرز سپاہی شہید، 3 پولیس اہلکار زخمی

Express News

ڈیزل مزید مہنگا، پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے کی معمولی کمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو