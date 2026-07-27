امریکا کا ملائشیا پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کیلئے دباؤ، وزیر خارجہ کا صاف انکار

امریکا میں ملائشیا کے سفیر نے امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے طلب کیے جانے کے بعد ملک کے موقف کی وضاحت کی

ویب ڈیسک July 27, 2026
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حال ہی میں ملائشیا نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی اپنی دیرینہ پالیسی کی توثیق کی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر خارجہ محمد حسن نے کہا کہ امریکا کے بڑھتے ہوئے دباؤ اور امریکی کانگریس کے ارکان کی طرف سے کوالالمپور کے ساتھ سیکورٹی اور اقتصادی تعلقات پر نظرثانی کرنے کے مطالبات کے باوجود حکومت کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔

وزیر خارجہ محمد حسن نے کہا کہ امریکا میں ملائشیا کے سفیر محمد شہرول اکرام یعقوب نے امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے طلب کیے جانے کے بعد ملک کے موقف کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ ملائشیا کی اسرائیل کے بارے میں پالیسی کوئی نیا موقف یا حالیہ پیش رفت کا ردعمل نہیں ہے بلکہ ایک طویل عرصے سے قائم کردہ سرکاری پالیسی ہے جو یکے بعد دیگرے حکومتوں کے ذریعے برقرار ہے۔

ملائشیا کی قومی خبر رساں ایجنسی برناما کے مطابق وزیر خارجہ نے کہا کہ ملائشیا اس معاملے کو اپنی دیرینہ پالیسیوں کے مطابق ہینڈل کر رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ سے ملائشیا کی پالیسی رہی ہے۔ ہماری امیگریشن پالیسی ریاست اسرائیل یا صیہونی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہ ہمارا طویل عرصے سے موقف رہا ہے۔

واضح رہے کہ ملائشیا مسلم اکثریتی ممالک میں سے ایک ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ یہ فلسطینی کاز کے لیے اعلان کردہ حمایت کے حصے کے طور پر اسرائیلی پاسپورٹ رکھنے والوں کو ملک میں داخل ہونے سے بھی روکتا ہے۔
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